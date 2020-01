Open d'Australie (F) : Halep retrouve les quarts, revoilà Muguruza, première pour Kontaveit

Plus d'infos à venir



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenante du titre : Naomi Osaka (JAP)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) - Kvitova (RTC, n°7)

Kenin (USA, n°14) - Jabeur (TUN)

Kontaveit (EST, n°28) - Halep (ROU, n°4)

Muguruza (ESP) - Kerber (ALL, n°17) ou Pavlyuchenkova (RUS, n°30)



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Riske (USA, n°18) : 6-3, 1-6, 6-4

Kvitova (RTC, n°7) bat Sakkari (GRE, n°22) : 6-7 (4), 6-3, 6-2

Kenin (USA, n°14) bat Gauff (USA) : 6-7 (5), 6-3, 6-0

Jabeur (TUN) bat Q.Wang (CHN, n°27) : 7-6 (4), 6-1



Kontaveit (EST, n°28) bat Swiatek (POL) : 6-7 (4), 7-5, 7-5

Halep (ROU, n°4) bat Mertens (BEL, n°16) : 6-4, 6-4

Muguruza (ESP) bat Bertens (PBS, n°9) : 6-3, 6-3

Kerber (ALL, n°17) - Pavlyuchenkova (RUS, n°30)



3eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Rybakina (KAZ, n°29) : 6-3, 6-2

Riske (USA, n°18) bat Goerges (ALL) : 1-6, 7-6 (4), 6-2

Sakkari (GRE, n°22) bat Keys (USA, n°10) : 6-4, 6-4

Kvitova (RTC, n°7) bat Alexandrova (RUS, n°25) : 6-1, 6-2



Gauff (USA) bat Osaka (JAP, n°3) : 6-3, 6-4

Kenin (USA, n°14) bat Zhang (CHN) : 7-5, 7-6 (7)

Jabeur (TUN) bat Wozniacki (DAN) : 7-5, 3-6, 7-5

Q.Wang (CHN, n°27) bat S.Williams (USA, n°8) : 6-4, 6-7 (2), 7-5



Kontaveit (EST, n°28) bat Bencic (SUI, n°6) : 6-0, 6-1

Swiatek (POL) bat Vekic (CRO, n°19) : 7-5, 6-3

Mertens (BEL, n°16) bat Bellis (USA) : 6-1, 6-7 (5), 6-0

Halep (ROU, n°4) bat Putintseva (KAZ) : 6-1, 6-4



Muguruza (ESP) bat Svitolina (UKR, n°5) : 6-1, 6-2

Bertens (PBS, n°9) bat Diyas (KAZ) : 6-2, 7-6 (3)

Kerber (ALL, n°17) bat Giorgi : 6-2, 6-7 (4), 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°30) bat Ka.Pliskova (RTC, n°2) : 7-6 (4), 7-6, (3)