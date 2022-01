Open d'Australie (F) : Cornet bute contre Collins et ne verra pas les demies

Fin de la belle aventure pour Alizé Cornet. La Française, 61eme joueuse mondiale, a été éliminée en quarts de finale de l'Open d'Australie, par l'Américaine Danielle Collins, 30eme joueuse mondiale et tête de série n°27, en deux manches (7-5, 6-1) et 1h30 de jeu. Dans la première manche, un première fait de match a eu lieu lors d'un quatrième jeu âprement disputé. Après trois premières balles de break sauvées, la Française a fini par céder sur la quatrième. A 5-3, l'Américaine servait alors pour le gain de cette première manche lorsqu'elle a, à son tour, perdu son service. Mais à 6-5, au moment où elle servait pour rester en vie dans cette première manche, la Tricolore a alors de nouveau craqué, malgré deux nouvelles balles de break sauvées, et Danielle Collins a pu empocher cette première manche (7-5). Enfin, la deuxième et dernière manche fut à sens unique ou presque. Après un double-break d'entrée, dont un deuxième et dernier break blanc, la mieux classée des deux s'est alors fait une petite frayeur, en étant obligée de sauver deux balles de premier débreak, mais elle s'est alors bien retrouvée à mener 5-0.

Cornet va faire un bond au classement

Forte de ce double avantage encore en poche, la 30eme joueuse mondiale s'est ensuite assez tranquillement dirigée vers la victoire (6-1). Dans le dernier carré, la tête de série n°27 affrontera la Polonaise Iga Swiatek, 9eme joueuse mondiale et tête de série n°7, tombeuse de l'Estonienne Kaia Kanepi, 115eme joueuse mondiale, en trois sets (4-6, 7-6 (2), 6-3) et 3h02 de jeu. Alizé Cornet, qui disputait son tout premier quart de finale de Grand Chelem, ne disputera donc pas sa première demi-finale. Cela ne devrait toutefois pas l'empêcher de gagner au moins 24 places au prochain classement WTA, pour se retrouver 37eme. De son côté, Danielle Collins, qui n'a jamais fait mieux que 23eme joueuse mondiale, sera au pire 14eme, au mieux 10eme et la nouvelle numéro une américaine, quoi qu'il arrive. Elle réédite sa meilleure performance de sa première fois en Australie, à savoir une demi-finale jouée et perdue contre la Tchèque Petra Kvitova en 2019. Sa seule demi-finale de Grand Chelem avant donc cette deuxième.