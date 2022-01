Open d'Australie (F) : Cornet au rendez-vous, Garcia tombe de haut, Burel et Dodin sorties

Alizé Cornet, 61e mondiale, s'est qualifiée mardi pour le 2e tour de l'Open d'Australie à Melbourne où elle affrontera l'Espagnole Garbine Muguruza (3e) qui a logiquement éliminé Clara Burel (77e). Cornet a écarté la Bulgare Viktoriya Tomova (118e et issue des qualifications) 6-3, 6-3. La Française qui fêtera samedi ses 32 ans, reste sur trois éliminations consécutives au 2e tour à Melbourne où elle avait atteint les 8es de finale en 2009.

De son côté, Burel a commis trop de fautes directes pour espérer battre Muguruza, finaliste à Melbourne en 2020, qui a cependant eu besoin de cinq balles de match pour s'imposer 6-3, 6-4. "Dans les premiers tours, tout le monde peut battre tout le monde, alors je suis contente d'avoir conclu le second set à 6-4", a reconnu Muguruza. Dans le premier set, Burel a concédé trois fois son jeu de service et pris une fois celui de son adversaire, mais avec un total de 17 fautes directes contre 6 pour l'Espagnole de 28 ans, Burel ne pouvait que s'incliner.

Dans la seconde manche, avec encore 11 fautes directes et un service défaillant (12 doubles fautes au total sur le match et 41% de premières balles), Burel a plus été dans la résistance qu'en capacité de renverser la situation. Elle s'est trouvée dépassée quand Muguruza a haussé son niveau de jeu.

A 20 ans, Burel participait à son troisième Open d'Australie où elle n'a encore jamais passé le premier tour. Son meilleur résultat en Grand Chelem reste le 3e tour atteint à Roland-Garros en 2020. De son côté, Muguruza poursuit sa série australienne: elle n'a jamais été éliminée au premier tour en 10 participations depuis 2013. Et deux fois seulement elle n'a pas atteint le 3e tour (2013 et 2018).