Open d'Australie (F) : Andreescu ne disputera pas le tournoi

Andreescu diffère encore sa reprise

Le retour sur les courts de Bianca Andreescu, ce n'est pas encore pour tout de suite. Absente en tournoi depuis son élimination dès le deuxième tour du WTA 1000 d'Indian Wells face à l'Estonienne Anett Kontaveit le 11 octobre dernier,Ce lundi, l'ancienne numéro 4 au classement redescendue depuis au 46eme rang dans la hiérarchie a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle ne participerait pas au premier tournoi du Grand Chelem au programme de la saison prochaine alors que l'on sait officiellement depuis ce lundi que le rendez-vous de Melbourne se disputera du 17 au 30 janvier prochain. Encore marquée à l'entendre par sa dernière saison,« Je ne me sentais pas moi-même (...) J'avais l'impression de porter le monde sur mes épaules. Je ne pouvais pas me détacher de tout ce qui se passait hors du court. Je ressentais une tristesse et une agitation collective autour de moi et ça a fait des ravages sur moi », explique Andreescu, qui ne cache pas que les différents confinements, la situation sanitaire ainsi que l'hospitalisation de sa grand-mère, contaminée par le Covid-19, ont eu un fort impact sur sa motivation et son état d'esprit, qui ne lui permet pas aujourd'hui de pouvoir pratiquer son meilleur tennis.Une fois de plus, un gros point d'interrogation plane donc sur la Canadienne et sur son état de forme et psychologique. Blessée en fin de saison, l'année de son titre à l'US Open, Andreescu avait ensuite connu une année blanche. Un an plus tard, elle avait de nouveau fait parler d'elle à New York, en se hissant en seconde semaine. Le dernier coup d'éclat de celle qui compte trois titres sur le circuit (Indian Wells, Toronto et l'US Open), tous obtenus lors de cette même année 2019. Depuis, elle peine à retrouver son meilleur niveau. Et la date de sa reprise constitue toujours une inconnue à ce jour.