Open d'Australie : Dubaï prêt à accueillir les tournois de qualifications en janvier ?

A lot of tennis in UAE at the start of 2021.

5-13: WTA 500 in Abu Dhabi

9-13: AusOpen qualifying

A it looks like the ATP will have an event in Delray Beach (5-13) as leaked.https://t.co/OsFEgevpQY



Dubaï tient la corde

L’édition 2021 de l'Open d’Australie est déjà un vrai casse-tête. En raison de la pandémie de coronavirus, Tennis Australia n’a toujours pas officialisé la date de début du premier Grand Chelem de la saison prochaine. Celle-ci devait être le 18 janvier mais les complications liées au coronavirus ont totalement chamboulé les plans du Grand Chelem. Il est désormais évoqué un report au 1er février voire même au 8 février. Si seulement ce n’était que ça… Les qualifications de l’Open d'Australie devraient quant à elles se disputer en dehors du sol australien pour des raisons sanitaires. Le bruit d’une délocalisation en Asie courait ces derniers temps, on en sait désormais un peu plus. Ce dimanche, Gulf News fait savoir que les qualifications auront lieu à Dubaï. Une information non officielle mais qui reste sérieuse puisque le quotidien espagnol Marca a fait la même annonce ce samedi.A s’en référer aux informations des deux médias, les qualifications devraient débuter le 8 ou 9 janvier pour se terminer cinq jours plus tard. Les heureux vainqueurs de leur billet pour Melbourne, eux, pourraient alors se rendre en Australie aux environs du 15 janvier pour y respecter la période d’isolement de quatorze jours imposée avant de faire leurs débuts dans le tableau principal. Reste désormais à attendre l’officialisation du tournoi. A en croire Gulf News, un autre rendez-vous de taille se tiendra dans le Golfe début janvier. En effet, le média émirati révèle que la saison WTA débutera le 5 janvier par un tournoi WTA 500. « Des sources bien informées ont dit à Gulf News que la première semaine de la nouvelle saison verra Abu Dhabi accueillir un événement WTA 500 du 5 au 13 Janvier pour la première fois, suivie par les tours de qualification de l’Open d’Australie 2021 étant prévue pour Dubaï. » Affaire à suivre...