Open d'Australie (double) : Troisième finale de suite pour Mladenovic-Babos

L'heure de la revanche a sonné pour Kristina Mladenovic et Timea Babos. Dépossédées l'année dernière de leur titre acquis en 2018, la Française et la Hongroise se sont offert une nouvelle occasion d'inscrire leur nom au palmarès de l'Open d'Australie. Mercredi, les deux jeunes femmes se sont qualifiées pour leur troisième finale consécutive à Melbourne en s'imposant sans trembler (7-5, 6-2, 1h26) face à la paire taïwanaise composée de Hao-Ching Chan et Latisha Chan. Un an après leur échec sur la dernière marche face à l'Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Shuai Zhang, revoilà donc Mladenovic et Babos en finale. Cette fois, « Kiki » et sa fidèle partenaire, qui ont attendu la toute fin de la première manche pour réussir le premier break de la partie mais ont rapidement pris les devants dans le set suivant, se frotteront aux redoutables Barbora Strycova et Su-Wei Hsieh.

Mladenovic et Babos face aux favorites en finale

Soit ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en double, puisque la Tchèque et la Taïwanaise, respectivement première et troisième mondiale au classement de la spécialité, sont têtes de série numéro 1 de ce Open d'Australie 2020. La Française et la Hongroise ont elles hérité du statut de têtes de série numéro 2 de par leur classement dans la hiérarchie, là aussi excellent, puisque Mladenovic est la dauphine actuelle de Strycova, tandis que Babos occupe la quatrième position, juste derrière Hsieh. A noter qu'à l'instar de leurs futures adversaires, les grandes favorites de ce tableau du double féminin n'ont connu aucun problème mercredi pour se défaire en demi-finales de l'équipe d'en face. Les têtes de série numéro 1 n'ont laissé que cinq jeux (6-2, 6-3) aux Tchèques Krejcikova et Siniakova. La finale se déroulera vendredi à Melbourne.