Open d’Australie : Djokovic vivement critiqué par Nadal

Une pique tout en subtilité pour Nadal

Rafael Nadal avait un message à faire passer. Alors que, à l’image de Serena Williams, Ashleigh Barty, Naomi Osaka ou encore Dominic Thiem, l’Espagnol bénéficie d’un confinement trois étoiles à Adelaide en vue de l’Open d’Australie, ce dernier a accordé un entretien à la chaîne argentine ESPN durant laquelle il a donné un avis très tranché sur l’attitude récente de Novak Djokovic. En effet, le numéro 1 mondial n’a pas hésité à communiquer sur les propositions qu’il a soumises à Craig Tiley, président de Tennis Australia et directeur de l’Open d’Australie, afin d’améliorer les conditions, parfois spartiates, du confinement auquel font face l’essentiel des joueuses et joueurs concernés par le premier tournoi du Grand Chelem et notamment celles et ceux qui, considérées comme cas contact, doivent rester impérativement cloitrés dans leurs chambres pour quatorze jours.Un comportement qui, visiblement, n’a pas reçu l’assentiment de Rafael Nadal qui, sans jamais le nommer directement, a clairement critiqué Novak Djokovic. « Certains ont besoin de rendre public ce qu'ils font pour les autres, certains d'entre nous le faisons d'une façon plus discrète et plus privée sans avoir besoin de faire de la publicité avec ça », a ainsi déclaré le « Taureau de Manacor » au cours de cet entretien. Une sortie médiatique qui intervient alors que le Majorquin était la cible de certains joueurs qui n’ont pas apprécié son silence face aux conditions de vie imposées aux joueuses et aux joueurs par les autorités australiennes. « Je suis déçu de son silence », avait ainsi déclaré l’Argentin Guido Pella, qui avait salué l’initiative prise par Novak Djokovic d’intervenir publiquement auprès de Tennis Australia afin de changer la donne dans la mesure du possible. Des critiques qui ont visiblement touché Rafael Nadal. « Je suis d’accord de parler d’équité, d’éthique. Mais pourquoi ceux qui se plaignent de nos conditions à Adelaide ne dénoncent-ils pas celles des collègues enfermés dans leur chambre, a rétorqué l’Espagnol. Les différences de traitement sont toujours dénoncées dans le même sens. Pourquoi ne pas le faire vers le bas ? » Une prise de position qui pourrait relancer la polémique.