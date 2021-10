Open d’Australie : Djokovic ne sait pas s’il ira à Melbourne

Depuis sa défaite en finale de l’US Open contre Daniil Medvedev, qui l’a privé d’un historique Grand Chelem calendaire, Novak Djokovic n’a pas encore repris la compétition, mais il devrait bien être présent au Rolex Paris Masters dans deux semaines, puis au Masters ATP de Turin, avant d’aller disputer la phase finale de la Coupe Davis avec la Serbie à Innsbruck puis à Madrid. Absent à Indian Wells pendant la dernière quinzaine, le n°1 mondial a donné une interview au journal serbe Blic, et a notamment évoqué le prochain Open d’Australie, dont il est le tenant du titre. Alors que les conditions s’annoncent strictes pour les joueurs non-vaccinés (quarantaine à l’hôtel sans pouvoir s’entraîner), le Serbe avoue qu’il ne sait pas encore s’il se rendra à Melbourne, tout en précisant qu’il ne souhaite pas dire s’il est vacciné ou non.

Djokovic : "J'ai l'impression que tout le monde m’est hostile"

« Si je comprends bien, le gouvernement et Tennis Australia prendront leur décision finale dans deux semaines. Comme cette année, il y aura beaucoup de restrictions. De ce que j'ai entendu par mon agent, ils essaient d'améliorer les conditions pour tous les joueurs, vaccinés ou non. Considérant tout cela, je ne sais toujours pas si je jouerai à Melbourne. Il y a une spéculation excessive de la part des médias aussi, ce qui me dérange beaucoup. Les médias mettent la pression sur beaucoup de gens.Je n'ai pas trop parlé (de la vaccination) parce que tout le monde faisait des suppositions basées sur quelque chose que j'ai dit il y a un an. Je ne vous dirai pas si j'ai été vacciné ou non. Il s'agit d'une affaire privée et selon notre loi, celui qui vous le demande, vous pouvez en quelque sorte de lui reprocher de vous l'avoir demandé. C'est une question insensée. Trop de gens aujourd'hui s'accordent la liberté de demander des choses et de condamner une personne. Cela sème la peur et la panique parmi les gens et je ne veux pas participer à ça. J'ai l'impression que tout le monde m’est hostile. Je ne veux pas leur donner une raison d'écrire des choses sur moi. Je vous le dis, je ne sais pas si je vais aller en Australie. Bien sûr que je veux y aller. Melbourne a été mon Grand Chelem le plus réussi. » Il l’a en effet remporté à neuf reprises, et c’est sans doute là-bas qu’il aurait le plus de chances de remporter 21eme Grand Chelem et ainsi dépasser Rafael Nadal et Roger Federer. Mais la pandémie pourrait tout remettre en cause.