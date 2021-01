Open d'Australie : Djokovic, Nadal, Thiem, S.Williams, Halep et Osaka en quarantaine à Adélaïde ?

GAME ON: Some of the world’s top tennis players are set to hit the court in Adelaide for a special tournament before the Australian Open.

Un changement de lieu dans un seul but

Pour mettre fin à certaines rumeurs, lancées notamment par le père de Dominic Thiem, Craig Tiley s'est confié sur le plateau de Tennis Channel. Et les rumeurs disaient vrai. En tout cas, en partie.Et ces six personnes devraient être Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem pour les hommes, et Naomi Osaka, Simona Halep et Serena Williams du côté des femmes, d'après les informations de Tennis Majors. Ils seront également accompagnés d'une cinquantaine de personnes, dont possiblement les sparring-partners.Pour Craig Tiley, c'est "un vrai challenge"Cependant, ce n'est pas pour rien que ces joueurs feront leur quarantaine dans une ville différente.En tout cas, ces rumeurs ont provoqué de nombreuses critiques. Plusieurs fans craignaient un favoritisme dans le traitement de ces six joueurs pendant leur quarantaine. Ça ne sera pas le cas, toujours selon Craig Tiley : "Les conditions d’entrainement seront les mêmes."Pour faciliter ce changement, Djokovic, Nadal, Thiem, S.Williams et Osaka, Halep atterriront directement à Adélaïde et ne partiront à Melbourne qu'au début de l'Open d'Australie.