Open d’Australie : Djokovic n’a plus que quelques jours pour se décider

C’est LA question que se posent tous les fans et les suiveurs du tennis masculin : Novak Djokovic va-t-il participer au prochain Open d’Australie ? Alors que le premier tournoi du Grand Chelem de la saison débute dans quinze jours, le n°1 mondial n’est toujours pas arrivé en Océanie, contrairement à tous ses rivaux. Et pour cause, le Serbe n’est, a priori, toujours pas vacciné et ne remplit pas les critères pour bénéficier d’une exemption médicale (avoir attrapé le covid après le 31 juillet 2021 ou avoir été gravement malade après une dose de vaccin), et a donc interdiction de jouer les tournois australiens pour le moment. L'horloge tourne pour « Nole », mais dans les prochains jours, on devait être fixé. C’est en tout cas ce qu’a expliqué ce dimanche le directeur de l’Open d’Australie Craig Tiley.

Djokovic s'entraîne en Espagne

« Nous avons encore quelques vols charters qui arrivent jusqu’à la fin de la semaine et ensuite tous les joueurs seront là. En ce qui concerne le statut de Novak Djokovic, je pense que nous aurons une image beaucoup plus claire dans les prochains jours, sinon il sera trop tard pour se présenter et jouer l’Open d’Australie. Il y a pas mal de choses à régler et je pense que cela se fera dans les prochains jours », a déclaré Tiley àNine Network. Forfait pour l'ATP Cup, qui se déroule depuis samedi à Sydney, sans donner de raisons, Novak Djokovic a été aperçu à l'entraînement à Marbella en Espagne vendredi dernier, avec les balles qui seront utilisées pendant l'Open d'Australie. Le mystère reste donc entier, mais d'ici quelques jours, on sera enfin fixé. Rappelons que l'Open d'Australie est le Majeur qui réussit le mieux à l'homme aux 20 Grands Chelem, puisqu'il en a remportés neuf à Melbourne. En l'absence de Roger Federer et avec un Rafael Nadal convalescent suite à une blessure au pied, le Serbe a une belle occasion de devenir le seul joueur à détenir 21 tournois du Grand Chelem.