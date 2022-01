Fin du suspense ! Novak Djokovic (34 ans) défendra bien son titre à l'Open d'Australie à partir du 17 janvier prochain. Finalement forfait pour l'ATP Cup (il s'était retiré juste avant le début de l'épreuve), qui se déroule actuellement à Sydney et à laquelle participe son pays la Serbie, le numéro 1 mondial sera présent en revanche à Melbourne pour tenter de remporter le premier tournoi du Grand Chelem de la saison pour la dixième fois de sa carrière (avec neuf sacres, il est déjà le recordman de titres à Melbourne). Le fait que le triple vainqueur sortant à Melbourne n'ait jamais rendu public sa situation vaccinale (même s'il ne faisait aucun doute qu'il n'était pas vacciné) le rendait du même coup très incertain pour le rendez-vous, qui fait pourtant partie de ses préférés sur le circuit. Finalement, vacciné ou pas, Djokovic a reçu le coup de pouce des autorités locales qu'il attendait pour pouvoir officialiser sa dix-huitième participation depuis ses débuts.

Sans exemption ni vaccination, Djokovic aurait été privé de l'Open d'Australie

Novak Djokovic annonce qu'il va disputer l'Open d'Australie avec une exemption médicale. pic.twitter.com/iigWrmU7qe

— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) January 4, 2022







Le Serbe, qui compte vingt trophées en Grand Chelem à ce jour (soit autant que Roger Federer et Rafael Nadal), n'aura en effet pas besoin de se soumettre à la vaccination. Ce mardi, à treize jours du coup d'envoi du tournoi, le meilleur joueur de tous les temps pour beaucoup de spécialistes a annoncé qu'il avait été exempté de vaccination par les autorités australiennes et pourrait donc s'envoler pour l'Australie. "En route vers l'Australie maintenant, car j'ai reçu une exemption (à la vaccination, ndlr) et je suis prêt à vivre et respirer le tennis", a posté mardi sur les réseau sociaux celui qui était passé à une victoire la saison dernière (à l'US Open contre Daniil Medvedev) de réussir le Grand Chelem calendaire. L'Australie l'avait clairement fait savoir : seuls les joueurs vaccinés pourraient se rendre sur place et disputer le tournoi. Sauf exemption médicale permettant à un non-vacciné d'être malgré tout du déplacement et donc de la partie. Et bien évidemment, Djokovic en a bénéficié. Comme prévu depuis le début, pourrait-on penser. Car y avait-il vraiment de suspense... ?