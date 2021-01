Open d'Australie : Deux joueurs testés positifs au coronavirus

L'édition 2021 de l'Open d'Australie de tennis, prévue du 8 au 22 février prochains du côté de Melbourne mais qui débutera donc avec trois semaines de retard sur les dates initialement sorties, accumule les mauvaises nouvelles. Ces dernières sont évidemment liées à la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Dernière en date : deux joueurs, inscrits au premier tour du tableau principal du traditionnel premier Grand Chelem de l'année, ont été testés positifs au Covid-19. Cette annonce a été effectuée ce mardi, par les autorités sanitaires locales. Dans cette fameuse annonce, le ministère de la Santé de l'État de Victoria a indiqué qu'en plus de ces deux joueurs, une troisième personne, toujours en lien avec la compétition, a également été contaminée. Les identités de ces personnes n'ont, toutefois, pas été dévoilées. Cependant, il est précisé qu'il s'agit d'une femme d'une vingtaine d'années et de deux hommes d'une trentaine d'années.

72 joueurs et joueuses doivent observer une quarantaine stricte

Au total, neuf cas positifs, en rapport avec le prestigieux tournoi, ont donc ainsi déjà été recensés, même si deux d'entre eux sont toutefois bel et bien considérés comme étant anciens. Cette nouvelle est bien loin de rassurer son monde, à moins de trois semaines de l'ouverture de l'épreuve australienne. A noter qu'au total, c'est environ un millier de personnes, joueurs et membres de leur staff et autre entourage respectifs inclus, qui vient de débarquer dans le pays, à bord de vols charters. Après la découverte de premiers cas positifs dans certains de ces avions, 72 joueurs et joueurs sont actuellement en quarantaine stricte, dans leur chambre d'hôtel. Contrairement à d'autres, également sur place, ils n'ont pas la possibilité de sortir quelques heures par jour pour pouvoir s'entraîner. Ces mesures ont déjà entraînées quelques plaintes de la part de certains tennismen et autres tenniswomen. En effet, ils ont notamment déploré le fait de ne pas avoir été prévenus de cette possibilité de quarantaine stricte, avant leur arrivée.