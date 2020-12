Open d’Australie : Début du tournoi le 8 février ?

Pas plus de cinq heures en dehors de la chambre d'hôtel

En principe, l’ATP doit dévoiler « début décembre » le calendrier du premier tiers de la saison 2021. Même si l’Australie, qui accueille traditionnellement les premiers tournois de la saison et notamment le premier Grand Chelem, est parvenue à enrayer la pandémie de coronavirus (8 cas et 0 décès dans la journée de mardi), cela ne simplifie pas les choses, au contraire.Cependant, selon les informations de L’Equipe, on s’acheminerait vers un coup d’envoi de l’Open d’Australie le 8 février, avec la possibilité d’organiser un ou plusieurs tournois ATP et WTA la semaine précédente. Mais pour cela, les joueurs devraient respecter des règles très strictes, et ont été sondés à ce sujet ce mardi, selon le quotidien sportif.Ainsi, tous les joueurs devraient arriver en Australie entre le 15 et le 17 janvier afin de respecter une période de quarantaine jusqu’au 31 janvier. Pendant cette quarantaine, ils n’auraient le droit de sortir de leur chambre d’hôtel que pendant cinq heures par jour pour aller s’entraîner, faire des exercices physiques ou des soins, et tout se déroulera au sein de Melbourne Park, dans l’enceinte de l’Open d’Australie. Chaque jour, chaque joueur ne pourra être accompagné que d’une seule personne (qui pourra changer selon les jours), et des groupes de deux joueurs seront formés, avec l’obligation de s’entraîner avec son binôme. Enfin, des tests auront lieu aux jours 1, 3, 7, 10 et 14 de leur séjour.Mais tout cela reste soumis à la volonté du gouvernement de l’Etat de Victoria. Les prochains jours devraient apporter des réponses.