Open d’Australie : 17 Français en qualifications, dont Simon

Cette année, pour la première fois de l’histoire, les qualifications de l’Open d’Australie avaient été délocalisées, à Doha pour les hommes et à Dubaï en raison des restrictions de voyage dues à la pandémie de coronavirus, et s’étaient déroulées un mois avant le coup d’envoi du tournoi. Cette année, les qualifications auront bien lieu à Melbourne, la semaine du 10 janvier, qui précède le tournoi. La liste des joueurs et joueuses qui disputeront les qualifications a été dévoilée, et ce seront 17 Français qui y prendront part, à condition, bien sûr, d'être complètement vacciné ou d'avoir contracté le covid après le 31 juillet 2021. Ils seront onze dans le tableau masculin et six dans le tableau féminin. Il s’agit de Gilles Simon, Hugo Grenier, Quentin Halys, Grégoire Barrère, Enzo Couacaud, Mathias Bourgue, Maxime Janvier, Alexandre Muller, Constant Lestienne, Geoffrey Blancaneaux et Manuel Guinard chez les hommes et Harmony Tan, Diane Parry, Chloé Paquet, Amandine Hesse, Tessah Andrianjafitrimo et Jessika Ponchet chez les femmes.

Simon, premières "qualifs" à 37 ans

Gilles Simon, qui fêtera ses 37 ans le 27 décembre, n’a pas envie de raccrocher et sera l’un des joueurs les plus emblématiques de ce tableau de qualification (au même titre que Thanasi Kokkinakis ou Ernests Gulbis).(défaite contre Nadal). Du côté des femmes, où l'on retrouvera l'Italienne Sara Errani, ancienne finaliste de Roland-Garros, rappelons que Diane Parry pourrait hériter de la wild-card pour le tableau principal de Fiona Ferro. En effet, Ferro, n°1 de la liste des qualifications, a reçu une invitation pour disputer le tournoi, et un forfait la ferait donc entrer le tableau sans avoir besoin de wild-card, ce qui libérerait l'invitation pour sa jeune compatriote, 113eme mondiale à 19 ans.