ATP - Open d'Australie : Pouille renonce au premier Grand Chelem de l'année

Une vraie chute au classement ATP s'annonce pour Pouille

La saison 2020 n'en est qu'à ses balbutiements qu'elle apporte déjà une très mauvaise nouvelle pour le tennis français, et donc principalement pour Lucas Pouille. En effet, ce dernier, via son compte Twitter officiel, a été contraint de déclarer forfait pour la tournée australienne, et donc notamment pour l'Open d'Australie. « Depuis le 9 octobre, nous avons tout mis en place pour être prêts pour le début de l'année. Nous avons suivi tous les protocoles donnés par les médecins mais malheureusement cela n'a pas suffi. C'est une immense déception pour moi d'annoncer que. Comme vous pouvez l'imaginer je suis extrêmement déçu et triste de rater le début de l'année mais la saison est longue, la carrière est longue et maintenant mon objectif est d'être compétitif à 100% le plus rapidement possible, ce qui me permettra de revenir plus fort. Merci à tous pour votre soutien qui est on ne peut plus important ! Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année », a-t-il ainsi écrit.Cette (mauvaise) nouvelle est loin d'être anodine, notamment concernant son absence annoncée pour le premier Grand Chelem de l'année. En effet, demi-finaliste l'an passé, Lucas Pouille s'apprête ainsi à perdre un nombre particulièrement important de points, à savoir 720 en tout. Actuellement 22eme joueur mondial, avec 1600 points, et deuxième meilleur Français derrière Gaël Monfils,! Une bien mauvaise nouvelle donc pour le protégé d'Amélie Mauresmo, encore et toujours en délicatesse avec un coude, où des douleurs persistent.