NHL (Playoffs) : Montréal prend les devants, Colorado fait le break

Les Colorado Avalanche sont inarrêtables et continuent sur leur lancée. Après avoir éliminé les Blues de Saint-Louis sur le score impitoyable de quatre victoires à zéro, la franchise basée à Denver continue de prouver que c'est la numéro une de la division Ouest.Après avoir mené rapidement grâce à un but de Brandon Saad (4eme), Las Vegas a su égaliser cinq minutes plus tard grâce à Alec Martinez (10e), mais c'était sans compter sur Tyson Jost (18eme) qui a su donner l'avantage au Colorado deux minutes avant la fin de la première période. Les joueurs de la franchise basée au Nevada étaient revenus motivés et ont égalisé par l’intermédiaire de Reilly Smith (31eme) avant la fin de la période. En troisième période, le gardien des Avalanche Philipp Grubauer, a pu alors montrer toute sa classe avec un enchaînement d'arrêts qui aura permis à son équipe de rester en vie durant la partie. Des parades décisives qui ont envoyé les deux équipes en prolongation, mais Mikko Rantanen a très vite mis un terme à cette prolongation avec le but décisif au bout de trois minutes. Il continue sur sa lancée en inscrivant son troisième but en trois matchs d’affilée en play-offs.MIKKO

GAME WINNER

Montréal surfe sur la glace

THANK YOU #GOAVSGO — p - Colorado Avalanche (@Avalanche) June 3, 2021 Du côté de la division nord, les Canadiens de Montréal continuent sur leur série de quatre victoires d’affilée, après avoir renversé les Maple Leafs de Toronto à la surprise générale alors qu'ils étaient menés 3-1 dans la série de play-offs. Les joueurs de Montréal sont désormais inarrêtables et n'ont fait qu'une bouché des Jets de Winnipeg. Ils ont d'ailleurs parfaitement débuté la rencontre grâce au 4eme but des play-offs de Jesperi Kotkaniemi (4eme), tandis que Eric Staal (7eme) a inscrit le second but de l'équipe. Adam Lowry (12eme) va réduire la marque pour les Jets, avant que Nicholas Suzuki (18eme) ne redonne l'avantage aux Canadiens. En troisième période, les joueurs de Montréal vont continuer à se faire peur avec les deux buts de Derek Forbot (50eme) et Kyle Connor (58eme), mais Brendan Gallagher (52eme) et Jake Evans (59eme) donneront la victoire finale aux Canadiens.Match 1 -- Las Vegas Golden Knights : 7-1Match 2 :- Las Vegas Golden Knights : 3-2 (ap)>>> Stats de Pierre-Edouard Bellemare (COL) : 9 minutes de jeu, 0 tirs au but Match 3 : Las Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche le 4 juinMatch 4 : Las Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche le 6 juinMatch 5 (si nécessaire) : Colorado Avalanche - Las Vegas Golden Knights le 8 juinMatch 6 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche le 10 juinMatch 7 (si nécessaire) : Colorado Avalanche - Las Vegas Golden Knights le 12 juinMatch 1 : Winnipeg Jets -: 3-5Match 2 : Winnipeg Jets - Montréal Canadiens le 4 juinMatch 3 : Montréal Canadiens - Winnipeg Jets le 6 juinMatch 4 : Montréal Canadiens - Winnipeg Jets le 7 juinMatch 5 (si nécessaire) : Winnipeg Jets - Montréal Canadiens le 9 juinMatch 6 (si nécessaire) : Montréal Canadiens - Winnipeg Jets le 11 juinMatch 7 (si nécessaire) : Winnipeg Jets - Montréal Canadiens le 13 juin