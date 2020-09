NHL (play-offs) : Tampa Bay peut être sacré samedi

Il va falloir récupérer très vite

NHL / STANLEY CUP 2020

Finale (à Edmonton)

Ce samedi 26 septembre 2020 pourrait être un grand jour dans l'histoire du Tampa Bay Lightning ! La franchise floridienne, créée en 1992, pourrait en effet remporter la deuxième Coupe Stanley de son histoire, après celle de 2004. Les hommes de Jon Cooper mènent désormais 3-1 dans la finale qui les oppose à Dallas, grâce à leur succès 5-4 après prolongation arraché ce vendredi dans la bulle d'Edmonton.Avant cela, la rencontre avait évidemment été très serrée. C'est d'ailleurs les Stars qui avaient le mieux entamé le match en menant 2-0 à la 19eme grâce à John Klingberg (8eme) et Joe Pavelski (18eme). Mais le Lightning n'a pas tremblé longtemps, égalisant par Brayden Point une minute plus tard, ce dernier signant le but du doublé au début du deuxième tiers (2-2, 23eme). Corey Perry a remis Dallas devant à la 29eme (3-2), mais Tampa Bay a de nouveau égalisé, par Yanni Gourde, qui a profité d'une supériorité numérique (3-3, 39eme).Alexander Killorn a donné l'avantage aux Floridiens pour la première fois du match à la 47eme (3-4), mais Joe Pavelski lui a répondu à moins de neuf minutes de la fin (4-4). Il a donc fallu disputer une prolongation, et Shattenkirk a donc offert cette troisième victoire d'affilée au Lightning. « C'était notre 15eme victoire dans la bulle, et je dirais qu'après, dans le vestiaire, ç'a été une de celles où les gars ont été le moins excités. Je les ai trouvés hyper concentrés.", a apprécié le coach de Tampa. Les deux équipes vont devoir en effet rapidement récupérer, car le Match 5 se déroulera dès ce samedi, avec donc une première balle de match pour Tampa Bay.Match 1 - Tampa Bay -: 1-4Match 2 -- Dallas : 3-2Match 3 - Dallas -: 2-5Match 4 - Dallas -: 4-5Match 5 le samedi 26 septembreMatch 6 (si nécessaire) le lundi 28 septembreMatch 7 (si nécessaire) le mercredi 30 septembre)