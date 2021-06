NHL (play-offs) : Tampa Bay défendra son titre !

Gourde, seul buteur

NHL / PLAY-OFFS 2021

Demi-finales

Tampa Bay Lightning - New York Islanders : 4-3 >>> TAMPA BAY QUALIFIE

Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens : 2-4 >>> MONTREAL QUALIFIE

Sacré la saison dernière après son succès en finale face aux Dallas Stars (4-2), le Lightning s'est de nouveau hissé sur la dernière marche, où il, qui avaient pris vingt-quatre heures d'avance en validant leur billet dès jeudi aux dépens des Las Vegas Golden Knights au bout de six matchs (4-2). Pour les Floridiens, en revanche, il a fallu passer par un match 7. Une ultime rencontre fatale aux New York Islanders, sortis pour la deuxième année de suite en demi-finales par Tampa Bay.Par la suite, les Islanders, qui devront donc encore patienter avant de retrouver la finale - ils ne l'ont plus disputée depuis 194 - ont bien tenté de tromper la vigilance du gardien du Lightning Andrei Vasilevsky, mais ce dernier a encore joué les murailles infissurables jusqu'à la fin (18 arrêts). Le gardien russe de la franchise floridienne sera indubitablement l'un des atouts de son équipe pour tenter de conserver la Coupe Stanley, comme Pittsburgh y était parvenu en 2017.Pour Tampa Bay, ce serait une première.Match 1 - Tampa Bay Lightning -: 1-2Match 2 -- New York Islanders : 4-2Match 3 - New York Islanders -: 1-2Match 4 -- Tampa Bay Lightning : 3-2Match 5 -- New York Islanders : 8-0Match 6 :- Tampa Bay Lightning : 3-2Match 7 :- New York Islanders : 1-0Match 1 -- Montréal Canadiens : 4-1Match 2 - Las Vegas Golden Knights -: 2-3Match 3 -- Las Vegas Golden Knights : 3-2 apMatch 4 - Montréal Canadiens -: 1-2 apMatch 5 - Las Vegas Golden Knights -: 1-4Match 6 :- Las Vegas Golden Knights : 3-2 (ap)