NHL ( Play-offs) : Montréal y est presque, Las Vegas égalise

Les Golden Knights égalisent

Après avoir été tout proche de l’élimination lors du premier tour face aux Maple Leafs de Toronto, Montréal est maintenant totalement inarrêtable. Les Canadiens ont su hausser leur niveau et prouver qu'ils méritaient d'aller plus loin. Depuis, les Québécois ont enchaîné six victoires d’affilée et se trouve en passe d’assommer les Winnipeg Jets, contre qui ils ont désormais pris le large (3-0) dans la série après leur carton de dimanche soir dans le match 3 (5-1).. Les coéquipiers de Nick Suzuki n'ont d'ailleurs pas tardé à marquer les esprits dès le début du match, sur un but de Corey Perry ( 5eme), venu mettre son équipe sur les bons rails. Les autres buts de cette soirée riche dans le domaine sont intervenus plus tard, en seconde et troisième période. Artturi Lehkonen ( 30eme) a tout d'abord réussi à pousser le palais au fond des filets après un cafouillage devant les cages du gardien. Joel Armia ( 34eme) a ensuite enfoncé littéralement la cage et le palais avec lui. Les Jets ont réduit la marque par l’intermédiaire de Adam Lowry ( 38eme). Un court espoir que le Canadien Nick Suzuki s'est empressé de faire voler en éclats en marquant le quatrième but de son équipe ( 49eme), avant qu'Une victoire 5-1 et une prestation aboutie du côté des Canadiens, qui ne sont plus qu'à une victoire de la finale de conférence.Entre les Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas, ce n'est pas la même chanson. Après avoir mené 2-0 dans la série après les deux premiers matchs à domicile, les joueurs de Denver se sont fait rejoindre.. C'est pourtant Colorado qui avait ouvert le score par l’intermédiaire de Brandon Saad ( 2eme), mais, très vite, Jonathan Marchessault ( 8eme) a égalisé pour les Golden Knights après un cafouillage devant la cage adverse. Max Pacioretty a ensuite doublé la mise (22eme) pour Vegas avant que Jonathan Marchessault ( 32eme) n'inscrive le troisième but de son équipe.Patrick Brown ( 54eme). Les compteurs sont remis à zéro.Match 1 - Winnipeg Jets -: 3-5Match 2 - Winnipeg Jets -: 0-1Match 3 :- Winnipeg Jets : 5-1Match 4 : Montréal Canadiens - Winnipeg Jets le 7 juinMatch 5 (si nécessaire) : Winnipeg Jets - Montréal Canadiens le 9 juinMatch 6 (si nécessaire) : Montréal Canadiens - Winnipeg Jets le 11 juinMatch 7 (si nécessaire) : Winnipeg Jets - Montréal Canadiens le 13 juinMatch 1 -- Las Vegas Golden Knights : 7-1Match 2 -- Las Vegas Golden Knights : 3-2 (ap)Match 3 -- Colorado Avalanche : 3-2Match 4 :- Colorado Avalanche : 5-1Match 5 : Colorado Avalanche - Las Vegas Golden Knights le 8 juinMatch 6 : Las Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche le 10 juinMatch 7 (si nécessaire) : Colorado Avalanche - Las Vegas Golden Knights le 12 juin