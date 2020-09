NHL (play-offs) : Les NY Islanders viennent à bout de Tampa Bay et restent en vie

Eberle et Varlamov, héros des Islanders



NOT DONE YET. pic.twitter.com/aqbPmdvHyw

— New York Islanders (@NYIslanders) September 16, 2020

NHL / STANLEY CUP 2020

Finales de Conférences

Conférence Est (à Toronto)

Alors que Dallas est qualifiée depuis mardi pour la Stanley Cup, Tampa Bay a raté le coche ce mercredi.A la Scotiabank Arena, l'une des franchises de New York savait qu'elle n'avait plus le choix et a fait le travail pour rester en vie dans ces playoffs NHL. Dans le premier tiers-temps, Ryan Pulock a profité d'une supériorité de siens pour ouvrir le score (16eme). Par la suite, Tampa Bay a poussé et a été récompensé rapidement en début de seconde période. Après quatre minutes, c'est Victor Hedman qui a égalisé pour les Floridiens.Si dans le dernier tiers-temps, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager,Une victoire de New-York également due à la superbe prestation de leur gardien russe, Semyon Varlamov, qui a effectué pas moins de 36 arrêts durant ce match à rallonge. Avec ce succès, les Islanders ont repoussé une première fois l'échéance et peuvent toujours rêver d'un incroyable retournement de situation avant le match 6, qui aura lieu le 17 septembre. En attendant, non loin de là, les Dallas Stars peuvent souffler et se reposer un peu avant la Stanley Cup.Match 1 -- NY Islanders : 8-2Match 2 -- NY Islanders : 2-1Match 3 -- Tampa Bay : 5-3Match 4 - NY Islanders -: 1-4Match 5 - Tampa Bay -: 1-2 (ap)Match 6 le jeudi 17 septembreMatch 7 (si nécessaire) le samedi 19 septembre