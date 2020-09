NHL (play-offs) : Las Vegas recolle contre Dallas

Les trois buts marqués dans la deuxième période

NHL / STANLEY CUP 2020

Finales de Conférences

Conférence Ouest (à Edmonton)

Les compteurs sont remis à zéro dans la finale de la Conférence Ouest des play-offs de NHL.Les Golden Knights, surpris deux jours plus tôt dès la deuxième minute sur un but du Suédois John Klingberg, unique buteur du match 1, ont surclassé mardi les Stars (3-0) avec cette victoire par trois buts d'écart assorti d'un blanchissage. Pour son retour dans la cage, le gardien suédois Robin Lehner, remplacé par le Canadien Marc-André Fleury lors du match 1 et spécialiste du genre (il en est déjà à quatre blanchissages dans ces play-offs 2020), a fait barrage à toutes les tentatives des Texans (24 au total, contre 32 du côté de Las Vegas).Toutefois, si les Golden Knights ont très nettement remporté ce match 2, ils ont dû attendre la deuxième période avant de matérialiser leur domination et trouver enfin la faille., le score était encore de 0-0 à l'issue du premier en dépit des efforts des deux formations pour débloquer la partie. La lumière est en réalité venue après 25 minutes de jeu (cinq minutes en deuxième période) avec le premier but du match, marqué par Paul Stastny. Une ouverture du score qui a lancé le festival de Las Vegas, et William Karlsson, quatre minutes plus tard (29eme), puis Tomas Nosek, à la 35eme, ont emboîté le pas de Stastny pour plier la rencontre en l'espace de dix minutes. Les deux équipes se retrouveront jeudi pour le match 3.Match 1 - Las Vegas -: 0-1Match 2 -- Dallas : 3-0Match 3 le jeudi 10 septembreMatch 4 le samedi 12 septembreMatch 5 (si nécessaire) le lundi 14 septembreMatch 6 (si nécessaire) le mercredi 16 septembreMatch 7 (si nécessaire) le vendredi 18 septembre