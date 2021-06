NHL (Play-offs) : Carolina se relance, Boston reprend l'avantage

NEVER count this team out 😤 pic.twitter.com/1wsG27lNSj

Boston reprend l'avantage

Carolina se relance.Il aura fallu attendre la deuxième période pour voir le score se décanter et on peut dire qu'elle a été explosive, avec pas moins de quatre buts au total dans cette période qui a vu les deux équipes passer par toutes les émotions. Carolina a d'abord rapidement mené grâce à un but de Brett Pesce (26eme) sur missile longue distance. Deux minutes plus tard, Sebastian Aho a aggravé la marque et inscrit son sixième but en play-offs, après un duel remporté face au gardien (28eme). Mais le champion en titre a de la ressource et il n'a pas attendu bien longtemps pour riposter. Comme un symbole, ce sont d'ailleurs les deux meilleurs marqueurs de Tampa Bay qui s'en sont chargés, avec d'abord Brayden Point pour réduire la marque (29eme) puis Alex Killorn (38eme) pour égaliser pour le Thunder.Tout d'abord grâce à un arrêt important de leur gardien Petr Mrazek, puis grâce au but de Jordan Staal (68eme), à l'affût après une frappe déviée de son coéquipier Aho.Les joueurs du Massachusetts ont d'ailleurs très bien entamé la rencontre grâce à un but de Craig Smith (6eme), avant de garder ensuite leur cage inviolée pendant deux périodes entières. New York a pu compter de son côté sur la ténacité de Mathew Barzal, récompensé au bout de trois tentatives ( 55eme).Match 1 - Carolina Hurricanes -: 1-2Match 2 - Carolina Hurricanes -: 1-2Match 3 : Tampa Bay Lighting -: 2-3 (ap)Match 4 : Tampa Bay Lighting - Carolina Hurricanes le 5 juinMatch 5 : Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lighting le 8 juinMatch 6 (si nécessaire) : Tampa Bay Lighting - Carolina Hurricanes le 10 juinMatch 7 (si nécessaire) : Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lighting le 12 juinMatch 1 -- New York Islanders : 5-2Match 2 - Boston Bruins -: 3-4 (ap)Match 3 : New York Islanders -: 1-2 (ap)Match 4 : New York Islanders - Boston Bruins le 5 juinMatch 5 : Boston Bruins - New York Islanders le 7 juinMatch 6 (si nécessaire): New York Islanders - Boston Bruins le 9 juinMatch 7 (si nécessaire) : Boston Bruins - New York Islanders le 11 juin