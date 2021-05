NHL (play-offs) : Carolina qualifié, Montréal reste en vie

NHL / PLAY-OFFS 2021

1er tour



Division centrale

Carolina Hurricanes (1) - Nashville Predators (4) : 4-2 >>> CAROLINA QUALIFIE

Match 1 - Carolina Hurricanes - Nashville Predators : 5-2

Match 2 - Carolina Hurricanes - Nashville Predators : 3-0

Match 3 - Nashville Predators - Carolina Hurricanes : 5-4 ap

Match 4 - Nashville Predators - Carolina Hurricanes : 4-3 ap

Match 5 - Carolina Hurricanes - Nashville Predators : 3-2 ap

Match 6 : Nashville Predators - Carolina Hurricanes : 3-4



Florida Panthers (2) - Tampa Bay Lightning (3) : 2-4 >>> TAMPA BAY QUALIFIE

Match 1 - Florida Panthers - Tampa Bay Lightning : 4-5

Match 2 - Florida Panthers - Tampa Bay Lightning : 1-3

Match 3 - Tampa Bay Lightning - Florida Panthers : 5-6 (ap)

Match 4 - Tampa Bay Lightning - Florida Panthers : 6-2

Match 5 : Florida Panthers - Tampa Bay Lightning : 4-1

Match 6 : Tampa Bay Lightning - Florida Panthers : 4-0



Division est

Pittsburgh Penguins (1) - New York Islanders (4) : 2-4 >>> NEW YORK QUALIFIE

Match 1 - Pittsburgh Penguins - New York Islanders : 3-4 (ap)

Match 2 - Pittsburgh Penguins - New York Islanders : 2-1

Match 3 - New York Islanders - Pittsburgh Penguins : 4-5

Match 4 - New York Islanders - Pittsburgh Penguins : 4-1

Match 5 : Pittsburgh Penguins - New York Islanders : 2-3

Match 6 : New York Islanders - Pittsburgh Penguins : 5-3



Washington Capitals (2) - Boston Bruins (3) : 1-4 >>> BOSTON QUALIFIE

Match 1 - Washington Capitals - Boston Bruins : 3-2 (ap)

Match 2 - Washington Capitals - Boston Bruins : 3-4 (ap)

Match 3 - Boston Bruins - Washington Capitals : 3-2 (ap)

Match 4 - Boston Bruins - Washington Capitals : 4-1

Match 5 - Washington Capitals - Boston Bruins : 1-3



Division nord

Toronto Maple Leafs (1) - Montreal Canadiens (4) : 3-2

Match 1 - Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens : 1-2

Match 2 - Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens : 5-1

Match 3 - Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs : 1-2

Match 4 - Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs : 0-4

Match 5 : Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens : 3-4 (ap)

Match 6 : Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs le 29 mai

Match 7 (si nécessaire) : Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens le 31 mai



Edmonton Oilers (2) - Winnipeg Jets (3) : 0-4 >>> WINNIPEG QUALIFIE

Match 1 - Edmonton Oilers - Winnipeg Jets : 1-4

Match 2 - Edmonton Oilers - Winnipeg Jets : 0-1 ap

Match 3 - Winnipeg Jets - Edmonton Oilers : 5-4 ap

Match 4 : Winnipeg Jets - Edmonton Oilers : 4-3



Division ouest

Colorado Avalanche (1) - St. Louis Blues (4) : 4-0 >>> COLORADO QUALIFIE

Match 1 - Colorado Avalanche - St.Louis Blues : 4-1

Match 2 - Colorado Avalanche - St.Louis Blues : 6-3

Match 3 - St. Louis Blues - Colorado Avalanche : 1-5

Match 4 - St. Louis Blues - Colorado Avalanche : 2-5



Division ouest

Las Vegas Golden Knights (2) - Minnesota Wild (3) : 3-3

Match 1 - Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild : 0-1 (ap)

Match 2 - Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild : 3-1

Match 3 - Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights : 2-5

Match 4 : Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights : 0-4

Match 5 : Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild : 2-4

Match 6 : Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights : 3-0

Match 7 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild le 28 mai



2eme tour

Le deuxième tour verra s'affronter les vainqueurs des rencontres d'une même division.



Demi-finales

Les quatre équipes restantes seront classées en fonction de leur nombre de points en saison régulière, et le premier affronte le quatrième et le deuxième est opposé au troisième.



Finale

Les deux vainqueurs des demi-finales s'affrontent pour tenter de remporter la Coupe Stanley et ainsi succéder au Tampa Bay Lightning.



*En raison de la crise sanitaire et des restrictions de voyage, les dirigeants de la NHL ne savent pas encore si des rencontres opposant des équipes américaines et canadiennes pourront se dérouler dans les deux pays tour à tour, ou si les équipes canadiennes devront s'installer aux Etats-Unis le temps des play-offs. Ils attendent une réponse avant le 1er juin.