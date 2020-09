NHL : Dallas repasse en tête face à Las Vegas

Dallas remet la pression sur Las Vegas. Après avoir remporté le premier match, puis vu les Golden Knights égaliser, les Stars ont repris les devants en venant à bout de leurs adversaires en prolongation (3-2), dans la nuit de jeudi à vendredi. Avec ce second succès à Edmonton, les Texans mènent désormais 2-1 dans cette finale de la conférence Ouest en NHL. Encore une fois, l'affrontement entre les deux formations a été serré et palpitant. Dans un premier temps, Dallas et Las Vegas ont fait jeu égal et n'ont pas réussi à se départager. Il d'ailleurs fallu attendre la fin du second tiers-temps pour voir Jamie Oleksiak (40eme) ouvrir le score pour les Stars. Un avantage qui n'a pas duré longtemps car Shea Theodore (44eme) a égalisé quelques minutes plus tard durant le dernier tiers-temps. Mais, là encore, la réaction ne s'est pas faite attendre.

Radulov libère les Stars

NHL / STANLEY CUP 2020

Finales de Conférences

Conférence Ouest (à Edmonton)

En effet, à nouveau quatre minutes plus tard, c'est Jamie Benn qui a remis Dallas devant au tableau d'affichage. Encore une fois menée, Las Vegas, qui a globalement dominé ce match et notamment cette dernière période, a recollé au score grâce à Alex Tuch (53eme). Toujours à égalité (2-2) à la fin du temps réglementaire, c'est en prolongation que la décision s'est faite.Idéalement servi par Joe Pavelski côté droit, l'attaquant russe n'a laissé aucune chance à Robin Lehner, impuissant. Avant le match 4 de cette série dans ces playoffs en NHL, Las Vegas est donc sous pression en étant menée 2-1. En revanche, le 3eme bilan à l'Ouest en saison régulière peut remercier Rabulov pour cette victoire.Match 1 - Las Vegas -: 0-1Match 2 -- Dallas : 3-0Match 3 -- Las Vegas : 3-2 (ap)Match 4 le samedi 12 septembreMatch 5 le lundi 14 septembreMatch 6 (si nécessaire) le mercredi 16 septembreMatch 7 (si nécessaire) le vendredi 18 septembre