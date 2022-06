NHL : Colorado arrache la victoire dans le match 1

Tampa Bay revient de -2 en... 47 secondes !

HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022

Finale de Coupe Stanley

COLORADO AVALANCHE (1) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 1-0

Colorado prend les devants., double vainqueur sortant et qui vise cette année un troisième titre de champion de NHL de rang (ce qui n'est plus arrivé depuis trente ans). Pour le moment, c'est mal parti pour la franchise floridienne,, servi par son coéquipier russe Valeri Nichushkin au premier poteau. Le but de la délivrance sur sa glace de Denver pour l'Avalanche, qui a terminé aussi fort ce match 1 de la finale de la Coupe Stanley qu'il l'avait entamé.grâce à des buts d'un autre Suédois de l'effectif Gabriel Landeskog, imité moins de deux minutes plus tard par ce même Nichushkin qui allait offrir beaucoup plus tard dans la soirée le but de la gagne à Burakovski, puis par le Finlandais Artturi Lehkonen en fin de dernière période, alors, qu'entre temps, Nicholas Paul avait relancé le Lightning. Cela n'a pas empêché la meilleure équipe de la saison régulière de se faire peur, en particulierMalheureusement pour Bellemare (12 minutes de jeu, aucun point), déjà finaliste en 2018 avec Las Vegas, et les Floridiens, ils se sont arrêtés là, et l'Avalanche a eu le dernier mot.Match 1 -- Tampa Bay Lightning : 4-3 (ap)Match 2 le samedi 18 juin à DenverMatch 3 le lundi 20 juin à Tampa BayMatch 4 le mercredi 22 juin à Tampa BayMatch 5 (si nécessaire) le vendredi 24 juin à DenverMatch 6 (si nécessaire) le dimanche 26 juin à Tampa BayMatch 7 (si nécessaire) le mardi 28 juin à Denver