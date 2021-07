NHL : Bellemare va signer pour deux ans avec Tampa Bay

Pierre-Edouard Bellemare, 2x$1M with TB

— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) July 28, 2021

Bellemare va compléter l’attaque du Lightning

Pierre-Edouard Bellemare va poursuivre son aventure en NHL. Alors que la ligue nord-américaine de hockey sur glace a autorisé ses franchises à faire signer des joueurs libres de tout contrat, la « free agency » à partir de ce mercredi, les premiers mouvements n’ont pas mis longtemps à être confirmés. Et l’un d’entre-eux concerne l’attaquant français qui évolue depuis 2014 sur les patinoires nord-américaines. Le natif du Blanc-Mesnil va même découvrir à partir de la saison 2021-2022 une quatrième franchise et pas n’importe laquelle. Après avoir porté les couleurs des Philadelphia Flyers entre 2014 et 2017 puis celles des Vegas Golden Knights entre 2017 et 2019 et enfin avoir rallié le Colorado Avalanche ces deux dernières saisons, Pierre-Edouard Bellemare va rejoindre… le double champion NHL en titre !En effet, selon le journaliste américain Elliotte Friedman, un accord a été trouvé entre l’ancien joueur des Dragons de Rouen et le Tampa Bay Lightning, qui a récemment remporté sa deuxième Coupe Stanley consécutive aux dépens des Canadiens de Montréal. Finaliste de cette même Coupe Stanley en 2018 avec les Golden Knights face aux Washington Capitals, l’international français va signer pour deux saisons, chacune d’entre-elle étant valorisée à un million de dollars. Une arrivée qui intervient dans un contexte de renouvellement de l’effectif, avec notamment le départ de Tyler Johnson vers les Chicago Blackhawks mais également la prolongation de contrat pour huit saisons à partir de 2022, assortie d’une belle revalorisation salariale, de son attaquant vedette Brayden Point, auteur de quatorze buts la saison passée. A 36 ans, Pierre-Edouard Bellemare va apporter au Lightning son expérience forgée sur les deux rives de l’Atlantique.