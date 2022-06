Hockey sur glace - NHL : Tampa Bay reste en vie

Rendez-vous dimanche en Floride !

HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022

Finale de Coupe Stanley

COLORADO AVALANCHE (1) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 3-2

Première balle de match ratée pour Colorado ! Alors que Colorado avait l'occasion de soulever sa première Coupe Stanley depuis 2001, devant les 18 015 fans réunis à la Ball Arena, la franchise basée à Denver s'est inclinée 2-3 contre Tampa Bay, qui revient donc à 2-3 dans cette finale, au terme d'un match à rebondissements. C'est le Lightning qui a ouvert le score dans cette rencontre, avec un but signé Rutta à la 16eme minute, mais Nichushkin a égalisé dix minutes plus tard (1-1), avant que Kucherov ne redonne l'avantage aux Floridiens à la 29eme (1-2). Makar a égalisé pour Colorado en début de dernier tiers (2-2, 43eme) et finalement,C'est déjà la douzième fois de sa carrière que le Tchèque de 31 ans, arrivé en 2013 en Floride, marque un but de la victoire en play-offs, la troisième cette saison. Le gardien de Colorado Darcy Kuemper termine avec 26 arrêts, et celui de Tampa Bay Andrei Vasilevski avec 35.« Nous étions venus pour gagner un match. Nous l'avons fait. Des guerriers resteront toujours des guerriers, a déclaré le Floridien Pat Maroon.» « Ç'a été un match assez serré, a analysé de son côté Jared Bednar, de Colorado. Les deux équipes ont appliqué plus de pression que dans les matchs précédents. J'ai aimé les chances que nous avons réussi à générer, surtout en fin de deuxième période. Nous n'avons simplement pas été en mesure d'en profiter. » Colorado aura encore une balle de match, dimanche, mais ce sera en Floride. S'il veut conserver ses chances de triplé, Tampa Bay devra une fois de plus absolument l'emporter.Match 1 -- Tampa Bay Lightning : 4-3 (ap)Match 2 -- Tampa Bay Lightning : 7-0Match 3 -- Colorado Avalanche : 6-2Match 4 - Tampa Bay Lightning -: 2-3 (ap)Match 5 - Colorado Avalanche -: 2-3Match 6 le dimanche 26 juin à Tampa BayMatch 7 (si nécessaire) le mardi 28 juin à Denver