Hockey sur glace - NHL : Tampa Bay et Bellemare en finale de Conférence, Colorado y est presque

Colorado touche au but

HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022

Demi-finales

FLORIDA PANTHERS (1) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 0-4 >>> TAMPA BAY QUALIFIE

COLORADO AVALANCHE (1) - ST. LOUIS BLUES (4) : 3-1

L'équipe de France de hockey sur glace avait un temps espéré que Pierre-Edouard Bellemare la rejoigne pour le Mondial en cas de play-offs rapidement terminés avec Tampa Bay, mais cela n'aurait de toute façon pas été possible. Le Lightning, double champion NHL en titre, qui a été mené 3-2 par Toronto au premier tour, vient en effet d'enchaîner six victoires pour rallier la finale de la Conférence Est. Non seulement la franchise floridienne est allée éliminer les Maple Leafs, mieux classés en saison régulière (3eme contre 5eme) en gagnant le Match 7 sur leur glace, mais elle a enchaîné en "sweepant" sa voisine des Florida Panthers, première de la saison régulière en demi-finales. Le Lightning, qui menait 3-0 dans la série, a signé une quatrième victoire, 2-0 à domicile.La franchise créée en 1992 va dons s'offrir une huitième finale de Conférence, a priori contre les New York Rangers (qui mènent 3-0 contre Carolina), tandis que les Panthers, qui rêvaient de titre après avoir fini en tête de la saison régulière à l'Est, n'ont toujours pas disputé la moindre finale de Conférence depuis 1996.A l'Ouest, Colorado, qui a aussi fini en tête de la saison régulière, a quant à lui de grandes chances de voir la finale de Conférence, après sa troisième victoire en quatre matchs contre St-Louis.Si David Perron, le deuxième meilleur buteur de ces play-offs, avait permis aux Blues de mener 1-0 à la fin du premier tiers, Colorado a réagi brutalement, avec quatre buts en huit minutes au début du deuxième tiers, signés Erik Johnson, Nazem Kadri (doublé) et Devon Toews. Peron et Pavel Buchnevich ont redonné espoir à St-Louis en fin de tiers (3-4), mais Kadri et Mikko Rantanen ont scellé la victoire de la franchise de Denver dans le troisième.Match 1 - Florida Panthers -: 1-4Match 2 - Florida Panthers -: 1-2Match 3 -- Florida Panthers : 5-1Match 4 -- Florida Panthers : 2-0Match 1 -- St. Louis Blues : 3-2 apMatch 2 - Colorado Avalanche -: 1-4Match 3 - St. Louis Blues -: 2-5Match 4 - St. Louis Blues -: 3-6Match 5 le mercredi 25 mai à DenverMatch 6 (si nécessaire) le vendredi 27 mai à St-LouisMatch 7 (si nécessaire) le dimanche 29 mai à Denver