Hockey sur glace - NHL (playoffs) : Tampa Bay débute bien, Pittsburgh et Las Vegas surpris

Plus d'informations à suivre.



NHL / PLAY-OFFS 2021

1er tour



Division centrale

Florida Panthers (2) - Tampa Bay Lightning (3) : 0-1

Match 1 - Florida Panthers - Tampa Bay Lightning : 4-5

Match 2 : Florida Panthers - Tampa Bay Lightning

Match 3 : Tampa Bay Lightning - Florida Panthers

Match 4 : Tampa Bay Lightning - Florida Panthers

Match 5 (si nécessaire) : Florida Panthers - Tampa Bay Lightning

Match 6 (si nécessaire) : Tampa Bay Lightning - Florida Panthers

Match 7 (si nécessaire) : Florida Panthers - Tampa Bay Lightning



Division est

Pittsburgh Penguins (1) - New York Islanders (4) : 0-1

Match 1 - Pittsburgh Penguins - New York Islanders : 3-4 (ap)

Match 2 : Pittsburgh Penguins - New York Islanders

Match 3 : New York Islanders - Pittsburgh Penguins

Match 4 : New York Islanders - Pittsburgh Penguins

Match 5 (si nécessaire) : Pittsburgh Penguins - New York Islanders

Match 6 (si nécessaire) : New York Islanders - Pittsburgh Penguins

Match 7 (si nécessaire) : Pittsburgh Penguins - New York Islanders



Washington Capitals (2) - Boston Bruins (3) : 1-0

Match 1 - Washington Capitals - Boston Bruins : 3-2 (ap)

Match 2 : Washington Capitals - Boston Bruins

Match 3 : Boston Bruins - Washington Capitals

Match 4 : Boston Bruins - Washington Capitals

Match 5 (si nécessaire) : Washington Capitals - Boston Bruins

Match 6 (si nécessaire) : Boston Bruins - Washington Capitals

Match 7 (si nécessaire) : Washington Capitals - Boston Bruins



Division ouest

Las Vegas Golden Knights (2) - Minnesota Wild (3) : 0-1

Match 1 - Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild : 0-1 (ap)

Match 2 : Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild

Match 3 : Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights

Match 4 : Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights

Match 5 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild

Match 6 (si nécessaire) : Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights

Match 7 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild