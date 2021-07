Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Tampa Bay y est presque

Une troisième Coupe Stanley pour le Lightning ?

NHL / PLAY-OFFS 2021

Tampa Bay Lightning - Montréal Canadiens : 3-0

Tampa Bay est très bien parti pour devenir la deuxième équipe du XXIeme siècle, après Pittsburgh (2016-2017) à conserver sa Coupe Stanley ! Le Lighning, tenant du titre, mène en effet 3-0 dans sa série contre Montréal après être allé s'imposer 6-3 au Canada vendredi, en remportant les trois tiers-temps sur le score de 2-1. Après seulement quatre minutes, les Floridiens menaient déjà 2-0 grâce à des buts de Jan Rutta (2eme) et Victor Hedman (4eme, en supériorité numérique). Phillip Danault (12eme) est parvenu à réduire le score à la 12eme. Mais Nikita Kucherov (22eme), le meilleur marqueur de ces play-offs 2021 (8 buts, 24 passes) et Tyler Johnson (24eme), ont permis à Tampa Bay de mener 4-1, avant que Nick Suzuki ne redonne un peu d'espoir à Montréal (4-2, 39eme).: par Tyler Johnson (56eme) pour porter le score à 5-2, par Corey Perry (56eme) pour remettre les Canadiens à -2 (5-3), et enfin par Blake Coleman qui a scellé la victoire du Lightning dans un but vide à la 57eme.Tampa Bay peut donc devenir lundi la première équipe depuis Detroit en 1998 contre Washington à remporter la Coupe Stanley sur le score de 4-0. Mais les Canadiens ne comptent pas se laisser abattre : « Il ne faut pas regarder trop loin, a affirmé l'entraîneur par intérim des Canadiens Dominique Ducharme. Nous avons un match à gagner lundi et nous allons nous préparer pour ça, c'est tout.. Nous allons nous préparer pour lundi et nous serons prêts. » Sinon, ce sera une troisième Coupe Stanley dans l'armoire à trophées du Lightning, après 2004 et 2020.Match 1 -- Montréal Canadiens : 5-1Match 2 -- Montréal Canadiens : 3-1Match 3 - Montréal Canadiens -: 3-6Match 4 - Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning le 4 juilletMatch 5 (si nécessaire) - Tampa Bay Lightning - Montréal Canadiens le 6 juilletMatch 6 (si nécessaire) - Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning le 8 juilletMatch 7 (si nécessaire) - Tampa Bay Lightning - Montréal Canadiens le 10 juillet