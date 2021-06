Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Tampa Bay qualifié en demies, Las Vegas prend l'avantage sur Colorado

Plus d'informations à venir...



NHL / PLAY-OFFS 2021

2eme tour



Division centrale

Carolina Hurricanes (1) - Tampa Bay Lightning (3) : 1-4 >>> QUALIFIÉ

Match 1 - Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning : 1-2

Match 2 - Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning : 1-2

Match 3 - Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes : 2-3 (ap)

Match 4 - Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes : 6-4

Match 5 - Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning : 0-2



Division ouest

Colorado Avalanche (1) - Las Vegas Golden Knights (2) : 2-3

Match 1 - Colorado Avalanche - Las Vegas Golden Knights : 7-1

Match 2 - Colorado Avalanche - Las Vegas Golden Knights : 3-2 (ap)

Match 3 - Las Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche : 3-2

Match 4 - Las Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche : 5-1

Match 5 - Colorado Avalanche - Las Vegas Golden Knights : 2-3

Match 6 : Las Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche le 10 juin

Match 7 (si nécessaire) : Colorado Avalanche - Las Vegas Golden Knights le 12 juin



Demi-finales

Les quatre équipes restantes seront classées en fonction de leur nombre de points en saison régulière. Le premier affrontera le quatrième et le deuxième sera opposé au troisième.



Finale

Les deux vainqueurs des demi-finales s'affrontent pour tenter de remporter la Coupe Stanley et ainsi succéder au Tampa Bay Lightning.