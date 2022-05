Hockey sur glace - NHL - Play-offs : Tampa Bay et Colorado sont lancés

Une victoire autoritaire. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre des play-offs de NHL, le Game 1 de la demi-finale de conférence Est, le Lightning de Tampa Bay, double champion en titre, a battu les Panthers de Florida (1-4), pour prendre les devants dans cette série (1-0). Pourtant, ce sont les locaux qui avaient pris l'avantage, en toute fin de première période, grâce à Anthony Duclair. Le Lightning a ensuite dû attendre la fin de la deuxième période, pour enfin égaliser, grâce à Corey Perry. Avant ensuite de dérouler dans la troisième et dernière période, avec trois nouveaux buts inscrits par le Français Pierre-Edouard Bellemare, Nikita Kucherov et Ross Colton. Ces deux derniers profitant, à chaque fois, d'une supériorité numérique.

Manson a libéré l'Avalanche

C'est également bien parti pour Colorado. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre des play-offs de NHL, le Game 1 de la demi-finale de conférence Ouest, l'Avalanche du Colorado a battu les Blues de St. Louis, au bout de la prolongation (3-2), pour prendre les devants dans cette série (1-0). Ce sont pourtant les visiteurs qui ont frappé les premiers, grâce à Ryan O'Reilly, au bout de six petites minutes de jeu. Dans la deuxième période, Valeri Nichushkin et Samuel Girard ont renversé la situation, avant que Jordan Kyrou n'égalise, en fin de troisième et dernière période. Les locaux s'en sont ensuite remis à Josh Manson, auteur d'un tir lointain sous la barre, pour avoir le dernier mot, lors de la prolongation.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Demi-finales



Conférence Est

FLORIDA PANTHERS (1) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 0-1

Match 1 Florida Panthers - Tampa Bay Lightning : 1-4

Match 2 jeudi 19 mai à Sunrise

Match 3 le dimanche 22 mai à Tampa Bay

Match 4 le lundi 23 mai à Tampa Bay

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 25 mai à Sunrise

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 27 mai à Tampa Bay

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 29 mai à Sunrise



Conférence Ouest

COLORADO AVALANCHE (1) - ST. LOUIS BLUES (4) : 1-0

Match 1 Colorado Avalanche - St. Louis Blues : 3-2 ap

Match 2 jeudi 19 mai à Denver

Match 3 le samedi 21 mai à St-Louis

Match 4 le lundi 23 mai à St-Louis

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 25 mai à Denver

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 27 mai à St-Louis

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 29 mai à Denver