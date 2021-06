Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Tampa Bay écrase les Islanders et prend l'avantage

Quelle claque ! Tampa Bay a infligé une véritable correction aux New York Islanders lors du Match 5 de la demi-finale de Coupe Stanley. Tenant du titre, le Lightning n'est plus qu'à une victoire de disputer une nouvelle finale, après son large succès 8-0 sur les joueurs de Big Apple. Alors qu'il n'y avait jamais eu plus de deux buts d'écart entre les deux équipes lors des quatre premiers matchs de la série, les Floridiens ont fait exploser les New Yorkais. Dès la fin du premier tiers, le score était déjà de 3-0, grâce à des buts de Steven Stamkos (46eme seconde), Yanni Gourde (12eme minute) et Alexander Killorn (16eme). Le coach des Islanders a alors décidé de sortir son gardien Semyon Varlamov, qui avait concédé trois buts en 16 tirs, pour le remplacer par Ilya Sorokin. Mais ce dernier n'a pas fait beaucoup mieux, loin de là, puisqu'il a encaissé cinq buts en 26 tirs, par Steven Stamkos (26eme), Ondrej Palat (36eme) et Alexander Killorn (38eme) dans le deuxième tiers, puis par Brayden Point (42eme) et Luke Schenn (53eme) dans le dernier.

Point se rapproche du record

Point a ainsi marqué lors de son huitième match de play-offs d'affilée et n'est plus qu'à deux buts du record de Reggie Leach, qui avait marqué lors de dix matchs de suite avec Philadelphia en 1976. Tampa Bay n'a plus perdu deux matchs de suite en play-offs depuis 2019 et le coach du Lightning a reconnu que cette large victoire de ce lundi trouve racine dans le deuxième tiers-temps du Match 4, où le Lightning avait encaissé un 3-0, avant de s'incliner sur le score de 3-2. « Nous sommes un groupe fier, et ce qui s'est passé dans la deuxième période l'autre soir, ce n'est pas dans notre ADN, a affirmé Jon Cooper. Cette troisième période s'est transportée à ce soir, et les gars avaient le momentum pour cette raison. » A voir si les Islanders n'auront pas le même désir de revanche lors du Match 6, qui se déroulera chez eux mercredi...



NHL / PLAY-OFFS 2021

Demi-finales



Tampa Bay Lightning - New York Islanders : 3-2

Match 1 - Tampa Bay Lightning - New York Islanders : 1-2

Match 2 - Tampa Bay Lightning - New York Islanders : 4-2

Match 3 - New York Islanders - Tampa Bay Lightning : 1-2

Match 4 - New York Islanders - Tampa Bay Lightning : 3-2

Match 5 - Tampa Bay Lightning - New York Islanders : 8-0

Match 6 : New York Islanders - Tampa Bay Lightning le 23 juin

Match 7 (si nécessaire) : Tampa Bay Lightning - New York Islanders le 25 juin