Hockey sur glace - NHL - Play-offs : New York égalise contre Tampa Bay

Le Lightning est le tenant du titre



NHL / PLAY-OFFS 2021

Demi-finales

Tampa Bay Lightning - New York Islanders : 2-2

Une rencontre indécise jusqu'à la toute dernière seconde. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre du match 4 des demi-finales des play-offs de NHL, les Islanders de New York ont tenu jusqu'au bout, contre le Lightning de Tampa Bay, pour assurer sa victoire (3-2), devant 12 900 supporters qui avaient alors pris place au sein du Nassau Coliseum.Pourtant, dans les tous derniers instants de cette rencontre, à seulement quelques petites secondes de la sirène, le défenseur canadien de New York Ryan Pulock (26 ans) a dû s'employer, en suppléant son propre gardien, à savoir le Russe Semyon Varlamov, et réaliser le sauvetage qu'il fallait pour éviter toute mauvaise surprise, si le palet était alors rentré.Face à lui, le défenseur américain de Tampa Bay Ryan McDonagh faisait alors tout ce qu'il pouvait pour envoyer les siens en prolongation, mais cela n'a donc pas marché.Quant aux buteurs du jour, il s'agit de Bailey, Barzal et Martin d'un côté, contre Point et Johnson de l'autre. Pour ce qui est du match 5 de cette série qui semble bel et bien serrée, il faudra patienter jusqu'à ce lundi. Un nouveau match qui aura alors lieu du côté de la Floride.Match 1 - Tampa Bay Lightning -: 1-2Match 2 -- New York Islanders : 4-2Match 3 : New York Islanders -: 1-2Match 4 -- Tampa Bay Lightning : 3-2Match 5 : Tampa Bay Lightning - New York Islanders le 21 juinMatch 6 : New York Islanders - Tampa Bay Lightning le 23 juinMatch 7 (si nécessaire) : Tampa Bay Lightning - New York Islanders le 25 juin