Hockey sur glace - NHL - Play-offs : Montréal bat de nouveau Las Vegas

Et de deux pour Montréal. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre du match 3 des demi-finales des play-offs de NHL, les Canadiens ont enregistré une deuxième victoire consécutive contre les Golden Knights de Las Vegas, en l'absence de leur entraîneur Dominique Ducharme, touché par le coronavirus. Un succès acquis cette fois après prolongation et sur le score de 3-2. Par conséquent, la franchise prend évidemment l'avantage dans cette série et mène ainsi désormais 2-1. Pourtant, si l'on se réfère à la physionomie de cette rencontre, cette nouvelle victoire était loin d'être acquise. En effet, les Golden Knights ont mené au score à deux reprises. Dans la deuxième période, c'est d'abord l'attaquant canadien Nicolas Roy qui avait alors ouvert le score. Dans la foulée, l'attaquant américain Cole Caufield avait alors égalisé. Toutefois, dans la troisième période, le défenseur canadien Alex Pietrangelo avait donc redonné l'avantage aux siens. En fin de troisième période, c'est l'attaquant canadien Josh Anderson qui a donc égalisé pour permettre à sa franchise de disputer cette prolongation, avant donc ensuite d'offrir la victoire à ses partenaires. Derrière, les Canadiens ont également pu s'appuyer sur leur gardien, à savoir Carey Price, auteur de 43 arrêts.



NHL / PLAY-OFFS 2021

Demi-finales



Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens : 1-2

Match 1 - Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens : 4-1

Match 2 : Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens : 2-3

Match 3 - Montréal Canadiens - Las Vegas Golden Knights : 3-2 ap

Match 4 : Montréal Canadiens - Las Vegas Golden Knights le 20 juin

Match 5 : Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens le 22 juin

Match 6 (si nécessaire) : Montréal Canadiens - Las Vegas Golden Knights le 24 juin

Match 7 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens le 26 juin



Les quatre équipes restantes seront classées en fonction de leur nombre de points en saison régulière (59 pour Montréal, 71 pour New York, 75 pour Tampa Bay, 82 pour Las Vegas). Le premier affronte le quatrième et le deuxième est opposé au troisième.



Finale

Les deux vainqueurs des demi-finales s'affrontent pour tenter de remporter la Coupe Stanley et ainsi succéder au Tampa Bay Lightning.