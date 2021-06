Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Montréal à une victoire de la finale

Suzuki marque en filet désert!



Suzuki adds the empty netter!



MTL 4, VGK 1#GoHabsGo pic.twitter.com/A5BKySSkLS

— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) June 23, 2021

Une qualification le jour de la Fête du Québec ?

NHL / PLAY-OFFS 2021

Demi-finales

Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens : 2-3

Montréal n'est plus qu'à une victoire de disputer sa première finale de Stanley Cup depuis 1993 ! La franchise aux 23 titres NHL mène en effet 3-2 dans sa demi-finale contre Las Vegas, après son succès 4-1 dans le Nevada dans le Match 5 mardi. Les Canadiens menaient 3-0 après 30 minutes grâce à des buts de Jesperi Kotkaniemi (9eme), Eric Staal (27eme) et Cole Caufield (30eme).Carey Price termine avec 26 arrêts (dont 11 dans le troisième tiers) pour Montréal, alors que Marc-André Fleury n'en a réussi que 22 pour Las Vegas.« Nous avons livré une solide performance de 60 minutes, a analysé Suzuki. Même après leur but, nous avons bien réagi. Nous étions en contrôle de la situation et nous nous sommes créés des chances de marquer. Les quatre trios ont apporté leur contribution. Nous devons tous refaire ça dans le Match 6. » « C'est difficile à expliquer, a commenté de son côté l'entraîneur de Las Vegas Peter DeBoer.Et évidemment, le fait d'encaisser le premier but tôt dans le match n'est pas une formule gagnante contre eux. » Jeudi, jour de la Fête nationale du Québec, Montréal aura donc l'occasion de conclure la série, à moins que les joueurs du Nevada, qui ont déjà gagné au Canada lors du Match 4, ne viennent gâcher la fête et reprendre l'avantage du terrain.Match 1 -- Montréal Canadiens : 4-1Match 2 - Las Vegas Golden Knights -: 2-3Match 3 -- Las Vegas Golden Knights : 3-2 apMatch 4 - Montréal Canadiens -: 1-2 apMatch 5 - Las Vegas Golden Knights -: 1-4Match 6 : Montréal Canadiens - Las Vegas Golden Knights le 24 juinMatch 7 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens le 26 juin