Hockey sur glace - NHL - Play-offs : Les New York Rangers dominent Carolina et décrochent un match 7

Si à l'Ouest, on connait l'affiche de la finale de la Conférence depuis samedi, il va falloir encore patienter un peu à l'Est. En effet, alors que Carolina avait une première occasion de rejoindre le Tampa Bay Lightning au tour suivant, les Rangers ont assuré à domicile (5-2), dans la nuit de samedi à dimanche. Impériale depuis maintenant six rencontres dans leur antre du Madison Square Garden, l'une des franchises de New York s'est offerte le droit de rêver lors d'un match 7 face aux Hurricanes. Pour cela, l'attaquant américain Tyler Motte a rapidement mis sa franchise sur de bons rails en solitaire (8eme). Peu après, son coéquipier suédois Mika Zibanejad a mis à profit une supériorité des Rangers pour doubler la mise (10eme). Après une bonne entame lors du premier tiers temps, les joueurs du Canadien Gerard Gallant ont ensuite vu le jeune Tchèque Filip Chytil participer pleinement à la fête, avec un doublé en quelques minutes (24eme et 27eme).

Les Rangers en quête d'exploit

Si entre-temps, Brady Skjei avait débloqué le compteur des visiteurs (26eme), la nouvelle réduction du score des Hurricanes, par l'intermédiaire de Vincent Trocheck (33eme), n'a pas bouleversé la physionomie de ce match. Car, lors de la troisième et dernière période, le Russe Artemi Panarin a à nouveau bonifié une supériorité des Rangers pour mettre fin à tout suspense (48eme). De ce fait, les deux formations ont désormais rendez-vous dans la nuit de lundi à mardi pour un ultime duel dans cette série. A Raleigh, à la PNC Arena, Carolina partira avec l'avantage du terrain lors du match 7, eux qui n'ont pas encore connu la défaite cette saison en play-offs dans leur patinoire (sept victoires en autant de matchs). Les Rangers devront donc faire très fort pour espérer continuer encore un peu leur saison. Une chose est sure, Tampa Bay connaitra bientôt l'identité de son futur adversaire.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Demi-finales



Conférence Est

CAROLINA HURRICANES (2) - NEW YORK RANGERS (4) : 3-3

Match 1 - Carolina Hurricanes - New York Rangers : 2-1 (ap)

Match 2 - Carolina Hurricanes - New York Rangers : 2-0

Match 3 - New York Rangers - Carolina Hurricanes : 3-1

Match 4 - New York Rangers - Carolina Hurricanes : 4-1

Match 5 - Carolina Hurricanes - New York Rangers : 3-1

Match 6 - New York Rangers - Carolina Hurricanes : 5-2

Match 7 le lundi 30 mai à Raleigh