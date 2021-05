Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Las Vegas rejoint Colorado

Et maintenant, direction le Colorado !

NHL / PLAY-OFFS 2021

1er tour

Division ouest



Las Vegas Golden Knights (2) - Minnesota Wild (3) : 4-3 >>> LAS VEGAS QUALIFIE

Ça passe pour Las Vegas ! Pour la troisième fois en quatre ans d'existence, les Golden Knights verront le deuxième tour des play-offs, après leur victoire de vendredi contre Minnesota. Alors qu'ils ont mené 3-1 dans cette série, les joueurs du Nevada ont été poussés à un Match 7 par le Wild, et ils l'ont remporté 6-2 à domicile, devant 12 156 spectateurs. Le score était de 2-2 après 25 minutes de jeu, après les buts de Mattias Janmark (6eme) et Nicolas Hague (23me) pour les Las Vagas, et de Zach Parise (17eme) et Kirill Kaprizov (25eme) pour Minnesota. Mais les Golden Knights ont ensuite appuyé sur l'accélérateur, grâce à un Max Pacioretty (28eme), Zach Whitecloud (34eme), etLe gardien de Las Vegas Marc-André Fleury a signé 18 arrêts et celui de Minnesota Cameron Talbot 28.e (la franchise du seul Français en lice dans ces play-offs 2021, Pierre-Edouard Bellemare). Une série qui s'annonce serrée, car en saison régulière, les deux équipes ont remporté chacune quatre matchs de leurs huit confrontations. Objectif pour les Golden Knights : disputer leur troisième finale de Conférence après 2018 et 2020 !Match 1 - Las Vegas Golden Knights -: 0-1 (ap)Match 2 -- Minnesota Wild : 3-1Match 3 - Minnesota Wild -: 2-5Match 4 - Minnesota Wild -: 0-4Match 5 - Las Vegas Golden Knights -: 2-4Match 6 -- Las Vegas Golden Knights : 3-0Match 7 -- Minnesota Wild : 6-2