Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Las Vegas complète le carré

NHL / PLAY-OFFS 2021

2eme tour

Division ouest

Colorado Avalanche (1) - Las Vegas Golden Knights (2) : 2-4 >>> LAS VEGAS QUALIFIE

Mené 2-0 au début de la série par Colorado, la meilleure équipe de la saison régulière, Las Vegas est parvenu à la remporter 4-2 ! Les Golden Knights ont décroché leur quatrième victoire de suite jeudi et se qualifient donc pour les demi-finales pour la troisième fois en seulement quatre ans d'existence. La franchise du Nevada avait l'occasion de conclure à domicile et elle n'a pas manqué l'occasion, s'imposant 6-3 devant 18 149 spectateurs. Cette rencontre a été très disputée pendant les deux premiers tiers-temps, avec Devon Toews qui a ouvert le score dès la 24eme seconde pour Colorado, puis Nick Holden (2eme) et William Karlsson (16eme) qui ont permis à Las Vegas de mener 2-1, avant que Mikko Rantanen n'égalise à la 24eme pour l'Avalanche (2-2). Keegan Kolesar (35eme) et Andre Burakovsky (37eme, sur une passe du seul Français de ces play-offs 2021, Pierre-Edouard Bellemare) ont porté le score à 3-3,C'est donc Las Vegas qui complète le dernier carré de ces plays-offs 2021 et qui, en tant qu'équipe encore qualifiée ayant cumulé le plus de points en saison régulière, affrontera celle qui en glané le moins, Montréal. La série commencera lundi, dans le Nevada.Match 1 -- Las Vegas Golden Knights : 7-1Match 2 -- Las Vegas Golden Knights : 3-2 (ap)Match 3 -- Colorado Avalanche : 3-2Match 4 -- Colorado Avalanche : 5-1Match 5 - Colorado Avalanche -: 2-3 apMatch 6 -- Colorado Avalanche : 6-3>>> Stats de Pierre-Edouard Bellemare (COL) : 8 minutes de jeu, 1 passe décisive, 3 tirs au but