Hockey sur glace - NHL - Play-offs : Colorado s'impose à St. Louis et rejoint Edmonton en finale de Conférence

A l'Ouest, l'affiche de la finale de Conférence est connue ! Au lendemain de la qualification des Edmonton Oilers face aux Calgary Flames (4-1 dans la série), Colorado en a fait de même. En déplacement à St. Louis, l'Avalanche a en effet conclu cette série (remportée 4-2) lors du match 6 en allant s'imposer de justesse à l'extérieur (2-3) et valide ainsi son ticket pour le tour suivant. Déjà vainqueurs des deux premiers rendez-vous dans le Missouri, à l'Enterprise Center, les visiteurs ont donc refait le coup la nuit dernière. Pourtant, dos au mur, les Blues ont longtemps fait la course en tête. Car, dans un premier temps, c'est le défenseur américain Justin Faulk qui a donné l'avantage aux locaux à la fin du premier tiers temps (20eme).

Helm crucifie les Blues

Derrière, si l'attaquant de Colorado Joseph Taylor Compher a remis les deux formations à égalité (26eme), le Canadien Jordan Kyrou a ensuite permis à St. Louis de repasser en tête au tableau d'affichage (30eme). Alors que l'équipe de Craig Berube semblait alors bien partie pour égaliser et s'offrir un match 7 contre l'Avalanche, la fin de rencontre a été très cruelle pour eux. D'abord, car Compher a signé un doublé lors d'une supériorité (51eme), puis car Darren Helm a finalement donné la victoire aux siens en trompant Ville Husso, à six secondes du terme de la partie (60eme). Ainsi, l'équipe basée à Denver a désormais rendez-vous avec les Edmonton Oilers en finale de la Conférence Ouest, un première pour eux depuis 2002.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Demi-finales



Conférence Ouest

COLORADO AVALANCHE (1) – ST. LOUIS BLUES (4) : 4-2 >>> COLORADO QUALIFIE

Match 1 – Colorado Avalanche – St. Louis Blues : 3-2 ap

Match 2 – Colorado Avalanche – St. Louis Blues : 1-4

Match 3 – St. Louis Blues – Colorado Avalanche : 2-5

Match 4 – St. Louis Blues – Colorado Avalanche : 3-6

Match 5 - Colorado Avalanche - St. Louis Blues : 4-5 (ap)

Match 6 – St. Louis Blues – Colorado Avalanche : 2-3



CALGARY FLAMES (3) - EDMONTON OILERS (5) : 1-4 >>> EDMONTON QUALIFIE

Match 1 - Calgary Flames - Edmonton Oilers : 9-6

Match 1 - Calgary Flames - Edmonton Oilers : 3-5

Match 3 - Edmonton Oilers - Calgary Flames : 4-1

Match 4 - Edmonton Oilers - Calgary Flames : 5-3

Match 5 - Calgary Flames - Edmonton Oilers : 4-5 (ap)