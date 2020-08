Hockey sur glace - NHL : Les play-offs reprendront samedi

This must be clear! This is not a league mandated action this has been solely driven by its PLAYERS and damn I’m proud to stand with them! ✊🏾 pic.twitter.com/hga4m6qWE6

— Matt Dumba (@matt_dumba) August 27, 2020

Quatre matchs ont été reportés

Le mouvement de boycott lancé par les Milwaukee Bucks en NBA, ce jeudi, n'est définitivement pas resté sans réponse. En effet, de nombreux autres ligues professionnelles américaines avaient également souhaité se montrer solidaires, comme, par exemple, la NHL.En plein play-offs, la Ligue nord-américaine de hockey avait déjà décidé de reporter les deux rencontres de ce jeudi soir, avant d'en faire également de même pour celles de vendredi, pour ne reprendre finalement la saison que ce samedi.La Ligue et l'association des joueurs ont ainsi publié un communiqué commun, dans lequel il est notamment écrit : « Après de longues discussions, les joueurs de NHL estiment que la meilleure décision possible est de prendre du recul et de ne pas jouer les matchs de ce (jeudi) soir et demain (ndlr : vendredi) comme prévu. La NHL soutient cette décision des joueurs et va reprogrammer ces quatre matchs à partir de samedi et ajuster le reste du deuxième tour des play-offs.Nous promettons d'utiliser notre sport pour provoquer un changement positif dans la société. » Cette interruption aura donc ainsi duré deux jours. Quatre matchs sont concernés : New York Islanders - Philadelphia Flyers et Las Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks, où évolue le Français Antoine Roussel, pour ce jeudi, ainsi que Tampa Bay Lightning - Boston Bruins et Colorado Avalanche, où joue le Tricolore Pierre-Edouard Bellemare, - Dallas Stars, pour ce vendredi.