Hockey sur glace (NHL) : Le doublé pour Tampa Bay !

Tampa Bay capitale du sport américain ! Cinq mois après avoir remporté le Super Bowl grâce aux Buccaneers, la ville floridienne est de nouveau au centre des attentions, grâce à la victoire de son Lightning dans le championnat de hockey, la NHL. Une victoire en forme de doublé, puisque la franchise s'était déjà imposée la saison passée, contre Dallas dans la bulle d'Edmonton. Après avoir mené 3-0 dans la finale face à Montréal, Tampa Bay avait perdu au Canada lors du Match 4, mais n'a pas manqué l'occasion de conclure à domicile. Il a suffi d'un but, marqué par Ross Colton à la 34eme minute, et des 22 arrêts d'Andrei Vasilevskiy pour offrir la Coupe Stanley au Lightning et aux 18 110 fans réunis dans l'Amalie Arena. Il faut dire que cela fait désormais deux campagnes de play-offs que les Floridiens ne perdent plus deux matchs de suite !

Un "back-to-back", comme Pittsburgh

« C'est incroyable, ç'a été une saison folle et on a dû faire face à beaucoup d'adversité. Nous avons fait confiance au processus. Je crois qu'on vient de disputer nos meilleures 60 minutes de l'année. », a commenté le buteur, Ross Colton, au micro de Sportsnet. « Les Canadiens sont vraiment bons , a reconnu de son côté l'attaquant du Lightning Yanni Gourde au micro de TVA Sports. Ils ont très bien joué, c'était dur d'aller à l'intérieur contre eux. Ils protégeaient bien le milieu de la glace et Carey Price. Ils ont joué du gros hockey. Ce n'était pas une coïncidence s'ils étaient en Finale. Il faut leur donner beaucoup de crédit. » Créée en 1992, la franchise remporte son troisième titre de champion, après 2004 et 2020, et devient la deuxième équipe à réussir le "back-to-back" avec les Pittsburgh Penguins en 2016-2017. Pourra-t-elle devenir la première équipe à réussir le triplé depuis les New York Islanders, sacrés champions quatre ans de suite entre 1980 et 1983. ? Réponse la saison prochaine !

NHL / PLAY-OFFS 2021

Tampa Bay Lightning - Montréal Canadiens : 4-1 >>> TAMPA BAY CHAMPION

Match 1 -- Montréal Canadiens : 5-1Match 2 -- Montréal Canadiens : 3-1Match 3 - Montréal Canadiens -: 3-6Match 4 -- Tampa Bay Lightning : 3-2Match 5 -- Montréal Canadiens : 1-0