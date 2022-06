Hockey sur glace - NHL (finale) : Tampa Bay peut toujours y croire

Le Match 4 mercredi

HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022

Finale de Coupe Stanley

COLORADO AVALANCHE (1) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 2-1

Colorado est tombé ! Après sept victoires de suite en play-offs, l'Avalanche s'est inclinée sur la glace du double champion en titre, Tampa Bay, qui revient donc à 1-2 dans la série. Une défaite aurait probablement mis fin aux espoirs de triplé (ce qui serait une première depuis les New York Islanders, champions de 1980 à 1983) du Lightning, mais la franchise floridienne a réagi fermement, infligeant une défaite à son adversaire presque aussi lourde que celle qu'elle avait subie lors du Match 2. Battu 7-0 dans le Colorado, samedi, Tampa Bay s'est imposé 6-2 devant les 19 092 fans réunis dans l'Amalie Arena. C'est pourtant l'Avalanche qui avait ouvert le score à la 9eme minute par Landeskog, mais Cirelli et Palat ont permis au Lightning de prendre les devants en fin de tiers (2-1). Paul a fait le break pour Tampa d'entrée de deuxième tiers (3-1), mais Landeskog lui a répondu dans la foulée (3-2).Aucun but n'a été inscrit dans le dernier tiers, où, comme lors du Match 2, tout s'est fini en bagarre générale, avec un total de 32 minutes d'exclusion pour cinq joueurs à moins de trois minutes de la fin.Andrei Vasilevskiy termine avec 37 arrêts pour Tampa Bay, qui pourrait toutefois avoir perdu Nikita Kucherov, touché à la hanche. « Nous n'avions pas le choix de l'emporter, n'est-ce pas ?, a affirmé le capitaine du Lightning Steven Stamkos. Ce n'était pas un véritable match sans lendemain, mais tout comme.(qui menaient 2-0, ndlr). Nous connaissions l'importance du match. » Le Match 4, mercredi, sera tout aussi important. Et Pierre-Edouard Bellemare peut toujours rêver de devenir le deuxième Français à soulever la Coupe Stanley.Match 1 -- Tampa Bay Lightning : 4-3 (ap)Match 2 -- Tampa Bay Lightning : 7-0Match 3 -- Colorado Avalanche : 6-2Match 4 le mercredi 22 juin à Tampa BayMatch 5 le vendredi 24 juin à DenverMatch 6 (si nécessaire) le dimanche 26 juin à Tampa BayMatch 7 (si nécessaire) le mardi 28 juin à Denver