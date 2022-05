Hockey sur glace - NHL : Colorado premier au deuxième tour

On connait le premier qualifié pour le deuxième tour des play-offs NHL. Il s'agit de Colorado, qui avait terminé premier de la Conférence Ouest et qui a "sweepé" Nashville, avec une quatrième victoire ce lundi, sur le score de 3-5. Sur la glace des Predators, l'Avalanche est parvenue à l'emporter en marquant trois buts dans les douze dernières minutes, alors que Nashville menait 3-2. Les buts de Burakovsky, Makar (doublé), Toews, Nichushkin et MacKinnon envoient l'Avalanche au deuxième tour (contre Minnesota ou St-Louis) pour la quatrième saison consécutive, alors que les buts de Trenin (doublé) et Forsberg n'ont pas suffi aux Predators, qui sont donc en vacances. Toujours à l'Ouest, Calgary est revenu à 2-2 dans sa série contre Dallas, après sa victoire 1-4 dans le Texas. Si aucun but n'a été inscrit dans le premier tiers, Anderson, Gaudreau et Lindholm ont permis aux Canadiens de mener 0-3 à huit minutes de la fin. Les Stars ont réduit l'écart par Seguin, mais Backlund a scellé la victoire de Calgary, qui jouera le Match 5 à domicile mercredi.

Pittsburgh y est presque

Dans la Conférence Est, Pittsburgh n'est plus qu'à une victoire de la qualification, après son large succès 7-2 sur les New York Rangers, pourtant mieux classés en saison régulière (4emes contre 7emes). Alors que le score était de 1-1 à la fin du premier tiers après des buts de Lafrenière et Crosby, les Penguins ont réussi un deuxième tiers-temps de feu, avec des buts de Matheson, Guentzel, Friedman, Heinen et Carter, contre un but de Fox. Malkin a corsé l'addition à huit minutes de la fin et Pittsburgh aura donc l'occasion de conclure mercredi, à New York. Enfin, le match le plus accroché de la soirée a vu Florida aller s'imposer 2-3 après prolongation à Washington, et donc revenir à 2-2 dans la série. Oshie a ouvert le score pour les Capitals, puis Verhaeghe a égalisé, dans le premier tiers. Aucun but n'a été marqué dans le deuxième, et dans le troisième, Kuznetsov a redonné l'avantage à Washington, avant que Reinhart n'égalise à son tour, à deux minutes de la fin. Il a donc fallu disputer une prolongation, et après 4'57, Verhaeghe s'est offert son deuxième but de la soirée, et permet donc aux Panthers, premiers de la saison régulière, de rester en course, d'autant que ce sont eux qui recevront le Match 5.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Premier tour



Conférence Est

FLORIDA PANTHERS (1) - WASHINGTON CAPITALS (8) : 2-2

Match 1 - Florida Panthers - Washington Capitals : 2-4

Match 2 - Florida Panthers - Washington Capitals : 5-1

Match 3 - Washington Capitals - Florida Panthers : 6-1

Match 4 - Washington Capitals - Florida Panthers : 2-3 ap

Match 5 le mercredi 11 mai à Sunrise

Match 6 le vendredi 13 mai à Washington

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Sunrise



NEW YORK RANGERS (4) - PITTSBURGH PENGUINS (7) : 1-3

Match 1 - New York Rangers - Pittsburgh Penguins : 3-4 ap

Match 2 - New York Rangers - Pittsburgh Penguins : 5-2

Match 3 - Pittsburgh Penguins - New York Rangers : 7-4

Match 4 - Pittsburgh Penguins - New York Rangers : 7-2

Match 5 le mercredi 11 mai à New York

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Pittsburgh

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à New York



Conférence Ouest

COLORADO AVALANCHE (1) - NASHVILLE PREDATORS (8) : 4-0 >>> COLORADO QUALIFIE

Match 1 - Colorado Avalanche - Nashville Predators : 7-2

Match 2 - Colorado Avalanche - Nashville Predators : 2-1 ap

Match 3 - Nashville Predators - Colorado Avalanche : 3-7

Match 4 - Nashville Predators - Colorado Avalanche : 3-5



CALGARY FLAMES (3) - DALLAS STARS (7) : 2-2

Match 1 - Calgary Flames - Dallas Stars : 1-0

Match 2 - Calgary Flames - Dallas Stars : 0-2

Match 3 - Dallas Stars - Calgary Flames : 4-2

Match 4 - Dallas Stars - Calgary Flames : 1-4

Match 5 le mercredi 11 mai à Calgary

Match 6 le vendredi 13 mai à Dallas

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Calgary