Hockey sur glace - NHL : Colorado n'est plus qu'à une victoire du titre

L'Avalanche y est presque. Pour la première fois depuis le coup d'envoi de cette finale de Coupe Stanley, Colorado, étrillé sur cette même glace (6-2) lors du match 3 - un carton qui avait permis au Lightning de revenir à 2-1 - a pris le dessus sur Tampa Bay chez Pierre-Edouard Bellemare et ses coéquipiers. Un succès obtenu à l'arraché après prolongation (3-2) mercredi soir dans le match 4 qui permet au leader de la saison régulière de toucher au but. En cas de nouveau succès, l'Avalanche, qui compte de nouveau deux longueurs d'avance (il avait mené 2-0 et mène maintenant 3-1), pourra en effet célébrer son troisième titre de champion après ceux obtenus en 1996 et 2001. Il le doit à son héros de la soirée Nazem Kadri, auteur du but de la délivrance après douze minutes dans cette prolongation alors que ce sont les doubles tenants du titre qui s'étaient procuré la plupart des occasions dans cet overtime avant que le Canadien ne vienne climatiser la salle du Lightning. Un temps, tout Tampa Bay a espéré que le tir de Kadri ait terminé hors cadre.

Tampa Bay laisse passer sa chance

En effet, le palet ayant terminé sa course entre le filet du haut de la cage du gardien et la barre supérieur du but, le Lightning, comme l'Avalanche d'ailleurs, a mis quelques secondes avant de réaliser que la tentative du sauveur de Colorado avait bien fait mouche. Un dénouement d'autant plus regrettable pour Bellemare et les siens que ce sont les doubles vainqueurs sortants qui avaient longtemps fait la course en tête dans ce match, d'abord en ouvrant le score par Cirelli en première période puis en reprenant ensuite l'avantage dans la deuxième période sur un but d'Hedman alors que MacKinnon avait remis les deux équipes à égalité. Malheureusement pour Tampa Bay, le troisième tiers-temps n'a vu qu'une équipe marquer et Cogliano permettre de nouveau à l'Avalanche de recoller, à 2-2 cette fois. Dans la foulée, Kucherov, pour le Lightning, a eu la balle de match au bout de sa crosse, mais sa frappe a heurté l'un des deux poteaux et donc laissé une brèche à Colorado, qui s'y est engouffré. Tampa Bay peut toujours rêver de triplé, mais le rêve s'est sérieusement éloigné mercredi, d'autant que vendredi, c'est chez lui que l'Avalanche aura la possibilité de conclure la série et d'aller décrocher la troisième Coupe Stanley de la franchise, 21 ans après le sacre de 2001.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Finale de Coupe Stanley



COLORADO AVALANCHE (1) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 3-1



Match 1 - Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning : 4-3 (ap)

Match 2 - Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning : 7-0

Match 3 - Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche : 6-2

Match 4 - Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche : 2-3 (ap)

Match 5 le vendredi 24 juin à Denver

Match 6 (si nécessaire) le dimanche 26 juin à Tampa Bay

Match 7 (si nécessaire) le mardi 28 juin à Denver