Comme il y a un an, Tom Brady a annoncé sa retraite ! Mais cette fois-ci, c'est pour de bon et le quarterback des Tampa Bay Buccaneers va officiellement se retirer du monde de la NFL. Alors qu'il y a un an, le joueur âgé aujourd'hui de 45 ans avait annoncé prendre sa retraite, il avait décidé de revenir sur son choix six semaines plus tard. Mais cette fois-ci, il se retire définitivement et ne reviendra pas aux affaires. Au sortir d'une saison décevante pour les Buccaneers, qui ont été éliminés dès le 1er tour des playoffs par les Dallas Cowboys, Brady a décidé de clore sa longue carrière NFL.

Le joueur de 45 va partir en étant considéré par beaucoup comme le GOAT (Greatest of All Time), lui qui a remporté 7 fois le Super Bowl. Brady aura gagné six fois avec la dynastie des New England Patriots et il aura empoché son dernier Super Bowl en 2020 avec Tampa Bay et ce dès sa première saison en Floride. Sacré également 3 fois MVP de la saison régulière, il a reçu 5 fois le titre de MVP du Super Bowl. Après 19 ans chez les Patriots et deux ans chez les Buccaneers, Brady tire sa révérence et c'est toute la NFL qui devrait lui rendre un hommage appuyé, à quelques jours du Super Bowl entre les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles.