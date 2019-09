Les joueurs de Ron Rivera ont été muselés par la défense adverse, avec seulement 37 yards à la course pour Christian McCaffrey, et un 24/50 à la passe pour Cam Newton, pour 324 yards. Les Panthers n'ont marqué aucun touchdown, puisque leurs 14 points ont été inscrits sur trois field-goalds et un safety, provoqué par Luke Kuechly.

En face, les Bucs ont scoré grâce à Chris Godwin et Peyton Barber, et lancent leur saison.