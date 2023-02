Le 57e Super Bowl de l'histoire aura été tout simplement incroyable ! Ainsi, cette nuit avait lieu la grande finale de la saison 2022-2023 de football américain et elle mettait aux prises les Kansas City Chiefs aux Phialdephia Eagles. Tandis que cette dernière a été la meilleure équipe de la saison régulière, les Chiefs s'avançaient comme de très sérieux adversaires dans ce Super Bowl et ils ont finalement remporté le trophée au terme d'un match qui restera dans la légende. Avec un succès 38 à 35, Kansas City a remporté l'un des plus beaux Super Bowl de l'histoire et Patrick Mahomes, actuellement meilleur joueur du monde, a continué d'écrire sa légende cette nuit.

Kansas City et Mahomes sacrés

Ce match, qui avait lieu à Glendale en Arizona, restera dans les mémoires au vu de son scénario, mais également du spectacle proposé tout au long de la rencontre. Avec de nombreux touchdowns, mais également de l'engagement, ce 57e Super Bowl n'a pas déçu et finalement, les Chiefs l'ont emporté sur un field goal décisif en fin de rencontre afin de s'adjuger leur troisième Super Bowl après ceux de 1970 et 2020. Mais au départ du match, c'était Philadelphie qui apparaissait légèrement favori et qui l'a prouvé en ouvrant le score. Sur un touchdown de Jalen Hurts, le quaterback des Eagles, Philadelphie a pris l'avantage sur sa première possession. Seulement, le duel des quaterbacks promettait un grand show hier soir et Patrick Mahomes a directement répondu en offrant un superbe touchdown à Travis Kelce, son acolyte préféré. Mahomes, élu MVP de la saison régulière la semaine dernière, a ainsi remis les deux équipes à égalité (7-7).

Mais Jalen Hurts s'est encore montré et a permis aux Eagles de repasser devant en servant A.J Brown pour un nouveau touchdown de Philadelphie. Seulement, le quaterback de Philadelphie s'est emmêlé les pinceaux quelques minutes après, perdant le ballon et offrant l'égalisation à Nick Bolton (14-14). Mais il s'est rattrapé avant la mi-temps, inscrivant un nouveau touchdown et permettant aux Eagles de rentrer à la pause avec 10 points d'avance (24-14). Avant de rentrer aux vestiaires, on pensait Kansas City parti pour vivre une soirée en enfer puisque Mahomes, dont la cheville était touchée depuis trois semaines, a subi un plaquage à cette zone et sa cheville avait tourné. Grimaçant sur le banc de touche, il a finalement repris sa place au retour de la pause et il a pu voir Isiah Pacheco, véritable révélation de la saison pour Kansas, inscrire un touchdown afin de relancer son équipe. Jake Elliott a cependant inscrit un field goal afin de permettre à Philadelphie de mener 27 à 21 dans le troisième quart-temps.

Les Eagles auront des regrets

Seulement, alors que le dernier quart-temps venait d'être lancé, Mahomes a repris les choses en main et a servi Kadarius Toney, qui a inscrit un touchdown pour permettre à Kansas City de passer devant (28-27). Ce même Mahomes a ensuite servi Skyy Moore et les Chiefs ont pu s'éloigner au tableau d'affichage (35-27). Pas pour longtemps car Jalen Hurts, en feu, a inscrit son troisième touchdown de la soirée et l'a transformé, remettant les deux équipes à égalité. Seulement, Kansas City avait le pouvoir au niveau du chrono et les Chiefs n'ont pas manqué de faire tourner avant d'obtenir un field goal transformé par Harrison Butker à huit secondes de la fin du match. Les Chiefs ont donc remporté le 57e Super Bowl, avec un deuxième succès pour le coach Andy Reid, mais aussi Patrick Mahomes et Travis Kelce. Mahomes a totalement brillé, avec 21 passes complétées sur 27 pour un gain de 182 yards et surtout trois touchdowns. Il a donc logiquement été élu MVP de ce Super Bowl. A 27 ans, il est devenu le septième joueur à avoir réussi en une seule saison le retentissant triplé Super Bowl - MVP de la NFL - MVP du Super Bowl (après Bart Starr, Terry Bradshaw, Joe Montana, Emmitt Smith, Steve Young et Kurt Warner). Autant dire que la nuit a été magique pour lui et que la fête sera grande à Kansas City lors des prochains jours.