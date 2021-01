Tom Brady écrit un peu plus sa légende ! Après avoir disputé neuf Super Bowls sous les couleurs des New England Patriots, le mythique numéro 12 va retrouver la finale du championnat NFL mais, cette fois, sous les couleurs des Tampa Bay Buccaneers. Sur la pelouse du Lambeau Field, les Bucs ont mis un terme au parcours de la meilleure équipe de la Conférence Nationale, les Green Bay Packers, qui n’avaient connu la défaite qu’à trois reprises depuis le début de la saison en septembre dernier. Une finale de Conférence que les Buccaneers ont démarré tambour battant. En effet, sur leur première série offensive et après quatre minutes de possession, Tom Brady a trouvé Mike Evans pour le premier touchdown du match. Les défenses ont ensuite pris le pas sur les attaques mais, en tout début de deuxième quart-temps, Aaron Rodgers a répondu à « TB12 » en trouvant Marquez Valdes-Scantling pour remettre les deux équipes à égalité. Un statu-quo qui n’a pas duré très longtemps car, en moins de deux minutes et quatre temps de jeu, les Bucs ont retourné la défense des Packers. Une passe longue distance de Brady vers Chris Godwin puis une course de Leonard Fournette ont redonné l’avantage aux Floridiens.

Les Packers ont cru à une remontée fantastique



Si Green Bay a pu réduire l’écart sur un field goal, Tampa Bay était clairement sur une autre planète en première mi-temps. Après une interception, Scotty Miller a été trouvé dans l’en-but par son quarterback. Le début du troisième quart-temps n’a pas été plus glorieux pour les Packers qui, après avoir commis un fumble, ont laissé Tom Brady envoyer sa troisième passe pour touchdown vers Cameron Brate. Mené de 18 points, Aaron Rodgers se devait de réagir et il l’a fait. Dans la foulée, il a trouvé Robert Tonyan pour réduire l’écart avant l’impensable. Tom Brady a vu une de ses passes être interceptée. Une perte de balle qui a alors offert aux Packers l’occasion de revenir à cinq longueurs, ce qu’Aaron Rodgers n’a pas laissé passer en trouvant Davante Adams au terme d’une série offensive longue de plus de sept minutes. Mais la transformation à deux points a échoué, les Packers ne réduisant pas l'écart à un simple field goal. Si Tom Brady a été intercepté une première fois, les malheurs de l’ancien maître à jouer des Patriots n’étaient pas terminé. D’abord en fin de troisième quart-temps puis au début du quatrième, le quarterback des Buccaneers a envoyé des ballons trop facilement lisibles pour la défense des Packers qui s’est régalée.

Les Buccaneers, premiers à jouer un Super Bowl à domicile



Toutefois, l’attaque de Green Bay n’a pas plus brillé, ses deux premières séries du dernier quart-temps n’ayant pas permis de réduire l’écart. Au contraire, c’est Tampa Bay qui a creusé l’écart à moins de cinq minutes du terme du match avec un field goal de Ryan Succop. Poussés dans leurs retranchements, les joueurs de Matt LaFleur ont poussé mais la défense des Bucs a serré le jeu pour les pousser à tenter eux-aussi un field goal pour revenir à cinq points. Reprenant le ballon à un peu plus de deux minutes de la fin du match, les Buccaneers ont joué la montre, forçant les Packers à gâcher leurs temps morts pour stopper le chronomètre mais sans parvenir à remettre la main sur le ballon. A ce petit jeu, Tampa Bay s’impose de cinq longueurs (26-31) et devient la première équipe dans l’histoire de la NFL à gagner le droit de jouer le Super Bowl sur sa pelouse. Le 7 février prochain, Tom Brady et ses hommes auront toutefois fort à faire. Ils pourraient retrouver les tenants du titre, les Kansas City Chiefs pour un duel au sommet avec Patrick Mahomes, ou bien les Buffalo Bills de Josh Allen. Ce qui est certain, c’est que « TB12 » est encore décidé à écrire l’histoire de son sport, dans une autre équipe et une autre Conférence.