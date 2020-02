Super Bowl LIV : Les équipes sont arrivées à Miami

La tension monte à Miami ! Ce dimanche se déroulera le Super Bowl LIV au Hard Rock Stadium, entre les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers. Les deux équipes sont arrivées dimanche en Floride afin de préparer au mieux cet immense rendez-vous. Les Chiefs et les 49ers ne se sont encore jamais affrontés lors d’un Super Bowl, et ne se sont pas rencontrés non plus lors de la saison régulière 2019. Kansas City, qui a terminé deuxième de la Conférence AFC, avant d’éliminer Houston et Tennessee en play-offs, visera une deuxième victoire au Super Bowl, après celle de 1969. De son côté, San Francisco a terminé premier de la NFC, puis a éliminé Minnesota et Green Bay en play-offs. Les 49ers viseront dimanche un sixième Super Bowl (un record, à égalité avec les New England Patriots et les Pittsburgh Steelers) après leurs victoires de 1981, 1984, 1988, 1989 et 1994.